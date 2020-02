2531 Kilo Lebensmittel gerettet: Foodsharer nutzen jetzt die Katharinenkirche

Die Eröffnung des neuen „Fair-Teiler“ findet Montag, den 2. März um 19 Uhr in der Katharinenkirche statt. Anschließend beginnt im Gemeindehaus am Katharinenkirchplatz 2 eine Infoveranstaltung zum Foodsharing.

Gäste können Lebensmittel dann Montag bis Samstag von 11 bis 15 und Sonntag von 13 bis 15 Uhr aus dem Regal in der Katharinenkirche abholen. Weitere Infos zum Projekt per E-Mail an brandenburg.an.der.havel@foodsharing.network