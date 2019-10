Wie Krabben und Möwen von Umweltgiften erzählen

Brandenburg/H

Die mittlerweile 29. Brandenburger Figurentheatertage haben am Dienstag im Brandenburger Theater begonnen. Bis zum 9. Oktober präsentieren die Künstler acht Theaterstücke. Zu sehen sind sie in der Puppenbühne und der Studiobühne.

Das diesjährige Motto der traditionsreichen Theaterreihe lautet „Himmel, Erde, Luft und Meer“. Ganz klar: Es geht um Umweltschutz. Den Auftakt bildete passenderweise das Stück „ Kuno Krabbel räumt auf“, das von Birgit Schuster gespielt wird. Das spannende Theaterstück zum Meeresschutz und Plastikmüll auf hoher See ist in Zusammenarbeit mit dem Ozeaneum Stralsund entstanden. Gestapelte Kisten entpuppen sich als verschiedene Kulissen, in denen die von Birgit Schuster bewegten Figuren agieren. Jeder gab die Künstlerin eine eigene Stimme. Die gut 30 Kita-Kinder gingen bei dem Stück begeistert mit, lachten, klatschten und beantworteten Fragen der Schauspielerin wie jene, ob Plastikmüll im Meer schädlich sei. Ein lautes „Ja“ war die Antwort. Zu sehen ist das Stück auch noch am Mittwoch, 2. Oktober.

Vom Ritter und seinem Knappen

Als zweites Theater der Figurentheatertage führt die Schauspielerin Sabine Zinnecker das Schattenspiel „Don Quijote“ auf. Es geht um die Geschichten und Abenteuer des fahrenden Ritters und seines Knappen Sancho Pansa. Es ist ein einstündiges Theaterstück, das durchaus für Erwachsene gedacht ist und deswegen auch am Abend läuft. Am Akkordeon spielt Dietmar Staskowiak, Regie führt Hans Scheibner. Die Darbietung gilt als poetisch und melancholisch.

Die Termine der acht Puppentheaterstücke Kuno Krabbel räumt auf, Studiobühne, am 2. Oktober, 10 Uhr, für Zuschauer ab fünf Jahren. Don Quijote, Studiobühne, 2. Oktober, 19.30 Uhr, für Erwachsene. Wie Kater Zorbas der kleinen Möwe das Fliegen beibrachte, Puppenbühne, 3. Oktober 14.30 und 16 Uhr, ab fünf Jahren. Drei kleine Schweinchen - ein sau-turbulentes Puppentheaterstück, Puppenbühne, 4. Oktober, 10 und 18 Uhr, für Kinder ab vier Jahren. Pappelapapp, Puppenbühne, 5. Oktober, 14.30 und 16 Uhr. Für Kinder ab drei Jahren. Der Wunschpunsch, Studiobühne, 5. Oktober 19.30, für Zuschauer ab zehn Jahren. Socke, Mond und Sterne, Studiobühne, 6. Oktober, 14 und 16 Uhr, für Kinder zwischen zwei und fünf Jahren. Der Fischer und seine Frau, Puppenbühne, 8. und 9. Oktober jeweils um 9 und 10.30 Uhr. Für Kinder ab vier Jahren.

Mit dem Puppenspiel „Wie Kater Zorbas der kleinen Möwe das Fliegen beibrachte“ geht die Theaterreihe in ihren dritten Tag. Die Dramaturgie lehnt sich an ein Kinderbuch von Luis Sepulveda, der auch die Musik dazu schrieb. Aufgeführt wird es von Sabine Zinnecker. Eine von Öl verschmutzte Möwe landet auf einem Balkon im Hamburger Hafenviertel. Dort wird ein Kater zum Geburtshelfer und Retter einer kleinen Möwe, denn die Muttermöve stirbt an ihrer Vergiftung. Dieses Stück richtet sich an Jungen und Mädchen ab fünf Jahren.

Die kleinen Schweinchen

Als sau-turbulent gilt das Stück „Drei kleine Schweinchen“ mit Inga Schmidt und Stefan Spitzer von der Berliner Puppenspieltruppe Artisanen. Die Künstler stammen von der Hochschule für Schauspielkunst „ Ernst Busch“. Dieses Stück ist ein Puppenspiel nach dem berühmten gleichnamigen englischen Märchen. Vergnügen soll dieses Stück Kindern ab vier Jahren bieten.

An die ganz kleinen Zuschauer richtet sich das Puppentheaterstück „ Pappelapapp“ am 5. Oktober. Ulrike Kley spielt es und möchte dabei die Zuschauer auch mit einbeziehen. So ist auch für zehn Minuten eine gemeinsame Spielaktion geplant. Es geht um eine kleine Kugelfee namens Balaba, die sich auf den Planeten Pappelapapp verirrt hat.

Stück nach Michael Ende

„Der Wunschpunsch“ nach Michael Ende ist ebenfalls am 5. Oktober zu sehen. Das Spiel und die Ausstattung übernehmen Heiko und Ruth Brockhausen. Es ist ein Tisch- und Klappmaulspiel und ein wenig „Comedy-Acting“.

Eine Socke, ein Tütenwimmel, ein Bataillon Wäscheklammern, sieben Strohhalme, eine Spielerin und eine große Tasche laden auf Entdeckungsreise im Stück „Socke, Mond und Sterne“ ein. Dieses Stück ist für Kinder von zwei bis fünf Jahren geeignet und wird von Esther Nicklas aufgeführt.

An den beiden letzten Tagen wird als Abschluss „Der Fischer und seine Frau“ vorgeführt. Ein Märchen von der Sehnsucht nach mehr, gespielt von Ute Kotte.

