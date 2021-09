2G-Modell: Was Veranstalter in Brandenburg an der Havel beachten müssen

Brandenburg/H

Die vom Land Brandenburg getroffenen Corona-Regelungen in Bezug auf so genannte 2G-Modelle als zusätzliche Option für Veranstaltungen und Einrichtungen gelten auch in Brandenburg an der Havel. Die Stadtverwaltung erreichen immer wieder Anfragen von verunsicherten Veranstaltern, weshalb sie nun in einer Mitteilung Hinweise und zum korrekten Verhalten veröffentlichte. Wer mit 2G-Modell öffnet, muss demnach Folgendes beachten:

1. Zutritt haben nur Geimpfte , Genesene und Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr.

2. Das Personal muss entweder vollständig geimpft oder genesen sein im Sinne der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung; dies gilt nicht für Personal, das dauerhaft keinen direkten Gäste- oder Kundenkontakt hat,

3. Die Anbringung eines deutlich erkennbaren Hinweises im Zutrittsbereich, dass der Zutritt nur den in Nummer 1 genannten Personen gewährt wird.

4. Die vorherige schriftliche Anzeige der Inanspruchnahme des 2G-Modells gegenüber dem zuständigen Gesundheitsamt.

„Insbesondere die entsprechende Anzeigepflicht beim Gesundheitsamt gilt es zu beachten, da das Land als Verordnungsgeber bei Nichteinhaltung der Maßnahmen – also auch der Anzeigepflicht – ein entsprechend hohes Bußgeld in Höhe von 5000 bis 25.000 Euro in Aussicht stellt“, heißt es weiter.

Die Anzeige, dass von der 2G-Option Gebrauch gemacht werden soll, kann laut Meldung der Stadt per E-Mail an gesundheitsamt@stadt-brandenburg.de erfolgen. Enthalten sein sollte in dem Schreiben das Datum und der Zeitraum der Veranstaltung bzw. die Einrichtung, sofern diese das 2G-Modell praktizieren wollen. Weiterhin sollte auch der Verantwortliche benannt werden.

„Zur Vermeidung der vom Land als Verordnungsgeber angedrohten Bußgelder empfehlen wir als Stadt potentiellen Veranstaltern und Gastronomen, die von 2G Gebrauch machen wollen, frühzeitig per Mail die Information ans Gesundheitsamt“, schreibt Stadtsprecher Jan Penkawa.

Von MAZ