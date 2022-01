Brandenburg/H

Die 2G-plus-Regel in der Gastronomie kommt und das verunsichert Gäste und Gastronomen. Dann dürfen nur noch Geboosterte mit dreifacher Impfung und zweifach Geimpfte mit tagesaktuellem, negativem Test in die Restaurants.

Gastronomie sieht sich als Sündenbock

Dirk Tempelhagen bereitet ein Bauernfrühstück zu. Quelle: André Großmann

„Ein Lockdown in der Gastronomie wäre besser als diese Regelung. Es kommen schon deutlich weniger Gäste und das ist noch mal ein schwerer Schlag. Für mich ist die Gastronomie kein Infektionsherd, ich habe das Gefühl, dass die Politik einen Sündenbock sucht“, sagt Sven Mende der das Gasthaus an der Malge leitet.

Am Wochenende pilgern auch im Winter bis zu 200 Gäste ins Restaurant. „Mit der neuen Regel kommen nur noch die Hälfte der Besucher, viele rufen jetzt schon an, um zu fragen, ob sie überhaupt noch bei uns essen können“, sagt Kellnerin Desiree Schmidt.

Als Problem sehen sie und Sven Mende die Kontrollen der digitalen Impfnachweise. „Ich darf mir den QR-Code anzeigen lassen, aber aus Datenschutzgründen nicht direkt in die Covpass-App schauen, das ist schwierig. Dafür sollte es eine bessere Lösung geben“, sagt Mende, der ein Team von 20 Mitarbeitern leitet. Die Hälfte der Angestellten sind in Kurzarbeit.

Sven Mende hofft, dass die Politik einlenkt und „wie in Sachsen-Anhalt“ auf die Einführung der neuen Regel verzichtet. Koch Dirk Tempelhagen bereitet in der Küche ein Bauernfrühstück zu. Er merkt, dass die Zahl der Gäste abnimmt und hofft, „dass sich die Lage wieder beruhigt, am besten schnell“.

Kritik an Karl Lauterbach

Stefanie Grubert vom italienischen Restaurant Trattoria del Corso in der Steinstraße ist verzweifelt. „Ich glaube alles, aber nicht, dass sich jemand der doppelt geimpft ist, extra für eine Pizza oder einen Teller Nudeln testen lässt“, sagt sie.

Stefanie Grubert ist Mitarbeiterin im Restaurant Trattoria del Corso. Quelle: André Großmann

Auf Instagram verweist sie auf die Aussage des Gesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD). Er betonte, dass die Gastronomie ein Problembereich und eine „Quelle der Infektionen“ sei. Sie kommentiert: „Schließen sie doch am besten die Gastronomie komplett und wundern sie sich dann aber bitte nicht, falls auch ihr Lieblingsrestaurant nicht mehr öffnen kann“.

Noch haben sie sechs Tage die Woche geöffnet. Doch weil die Gäste wegbleiben, überlegen sie, ob sie bald nur noch Freitag und Samstag öffnen. „Auch wenn kaum noch jemand kommt, laufen die Kosten weiter. Ich hoffe, dass uns die Gäste uns die Treue halten. Eine Abholung der Speisen ist möglich, wir können wegen Personalmangel aber nicht mehr liefern“, sagt die Brandenburgerin.

Hoffnung auf die Booster-Impfung

Sindhu Thapliyal von der Malabar ist optimistischer. „Viele Menschen in Brandenburg an der Havel sind doppelt geimpft und die Mehrheit lässt sich auch boostern. Am Ende müssen wir mit den neuen Regeln klarkommen und das Beste daraus machen, solange sie dazu beitragen, Leben zu schützen. Das setzt aber auch voraus, dass die finanzielle Unterstützung durch den Staat weiter gewährleistet ist. Darauf sind alle Gastronomen angewiesen“, sagt sie. Die Unternehmerin hofft, dass schnellere Auszahlungen für die Branche möglich sind.

Steffen Giesch leitet die Kult-Gaststätte „Zum Landlord“ im Lehniner Ortsteil Damsdorf. „Für mein Geschäft ist die 2G-plus-Regel eine Katastrophe“, sagt er. Der Gastwirt betont, dass es kaum Teststationen in der Gemeinde gibt und befürchtet, dass sich Doppelt Geimpfte für einen Restaurantbesuch „selten einem Test unterziehen“.

Start noch unklar

Er gibt seinem Koch in der nächsten Woche erst mal Urlaub, weil immer weniger Gäste kommen. „Momentan ist es echt schwierig, wir haben früher von den Veranstaltungen gelebt. Wenn es hilft, die Pandemie einzudämmen, ist das in Ordnung. Ein Lockdown in der Gastronomie wäre für uns sinnvoller gewesen, so ist es kaum wirtschaftlich“, sagt Giesch.

Ab wann die 2G-plus-Regel gilt, ist noch unklar. Sie muss noch von der Brandenburger Landesregierung in einer neuen Eindämmungsverordnung bestätigt werden. Dies soll spätestens bei der Kabinettsrunde am 18. Januar passieren.

Von André Großmann