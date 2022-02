Brandenburg/H

In Brandenburg werden die Corona-Beschränkungen weiter gelockert. Die bisher geltende 2G-Regel wird im gesamten Einzelhandel aufgehoben. Darauf einigte sich die rot-schwarz-grüne Landesregierung. Damit ist nicht mehr nur Geimpften und Genesenen der Einkauf in Geschäften möglich, sondern auch ungeimpften Menschen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Landtagsabgeordnete will auch Lockerungen in der Gastronomie

Diesen Schritt begrüßt die Landtagsabgeordnete Britta Kornmesser aus Brandenburg an der Havel: Durch die Aufhebung von 2G können die Einzelhändler jetzt darauf hoffen, dass wieder mehr Kunden zum Shoppen in die Einkaufsstraßen kommen und sich dadurch ihre Einnahmen verbessern“, sagte die SPD-Abgeordnete am Dienstag. „Deshalb begrüße ich diesen Schritt absolut!“

Schritt zur Normalität

Auch eventuell anstehende Lockerungen in der Gastronomie begrüßt Kornmesser demnach. „Es muss langsam darum gehen, den Menschen und der Wirtschaft eine Perspektive für die Zeit nach Corona zu geben“, sagte sie am Dienstag. Es sei mit Blick auf die aktuelle Lage in den Krankenhäusern und die steigende Impfquote an der Zeit, Schritt für Schritt zur Normalität zurückzukehren.

Von Philip Rißling