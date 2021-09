Brandenburg/H

2G oder 3G? Die Gastronomen in Brandenburg an der Havel haben unterschiedliche Meinungen. Betreiber von Restaurants und Cafés grübeln, wie sie in den nächsten Tagen und Wochen für ihre Gäste öffnen.

Zur Galerie Die Diskussionen über 2G und 3G spalten auch Brandenburger Gastronomen. Die Meinungen in der Branche sind unterschiedlich, die MAZ hat sich in Cafés und Restaurants umgehört.

2G als Option

„Noch setzen wir auf 3G, wenn aber im Oktober die kostenlosen Tests wegfallen, könnte sich das ändern. 2G ist auf jeden Fall eine Option. Gerade, weil wir ein kleines Lokal sind und bei uns jeder Platz zählt“, sagt Stefanie Grubert vom Trattoria del Corso in der Steinstraße.

Das Restaurant hat im Innenbereich Platz für bis zu 62 Gäste, wegen der Corona-Abstandsregeln darf das Team aber nur die Hälfte der Besucher reinlassen. Mit 2G würde diese Beschränkung entfallen, auch das Tragen einer Maske wäre dann nicht mehr nötig. Grubert weiß, dass 70 Prozent der Restaurantbesucher ihren Impfpass vorzeigen. Sie hat aber auch schon Gäste erlebt, die das Personal beleidigen und Maßnahmen nicht akzeptieren.

Kritik an der Politik

Olaf Lücke merkt, dass in der Branche keine Einigkeit herrscht. „70 Prozent sind für 3G, 30 Prozent für 2G. Letztendlich muss jeder Unternehmer selbst entscheiden, was er macht“, sagt der Hauptgeschäftsführer vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) im Land Brandenburg.

Er betont, dass viele Gastronomen nicht auf 2G setzen, weil sie keine Gäste ausschließen wollen. „Einige Unternehmen haben den Eindruck, dass die Gastronomie herhalten soll, um die Impfquote zu erhöhen, nach dem Motto: Wenn du in Ruhe essen gehen willst, geh gefälligst impfen. Da hätte man früher reagieren können und da vermisse ich auch die Selbstkritik der Politik“, sagt er auf MAZ-Nachfrage.

Corona-Leugner in der „Neuen Mühle“

Für Pandemiemaßnahmen hat das Team der „Neue Mühle“ kein Verständnis. Das Lokal gilt als Treffpunkt der Corona-Leugner, hier verteilte das Brandenburger Ordnungsamt schon Bußgelder. Die Mitarbeiter wollen sich an keine Regeln halten.

„Wir haben hier kein 2G oder 3G. Wir haben Null. Null Verständnis für die Maßnahmen und machen das alles nicht mehr mit. Ein Besuch vom Ordnungsamt ist uns egal“, sagt ein Mitarbeiter der MAZ. Und das, obwohl bei Verstößen Bußgelder zwischen 5 und 25.000 Euro drohen.

Offene Fragen

Im Gasthaus Malge hält sich Chef Sven Mende an alle Maßnahmen. Er setzt noch auf die 3G-Regel, denkt aber über Veränderungen nach. „Es wäre das Beste, Klarheit zu schaffen und eindeutig zu sagen, es gibt nur 2G. Dann weiß jeder eindeutig, woran er ist. Wir werden leider viel zu wenig aufgeklärt, was die Gesetzesänderungen bedeuten“, sagt er und nennt ein Beispiel.

Wenn er mit 2G-Regel öffnet , müssten alle seiner Mitarbeiter geimpft oder genesen sein und dürften sonst nicht das Restaurant betreten. Laut den Hinweisen der Stadt gilt diese Regel aber nicht für Personal, das „dauerhaft keinen direkten Gäste- oder Kundenkontakt hat.“ Sven Mende fragt sich, was das bedeutet und hofft auf mehr Informationen.

„Ich hoffe, dass nach der Bundestagswahl nicht wieder alles anders ist. Wir wollen einfach nur normal arbeiten, die Gastronomie hat in den letzten anderthalb Jahren schon viel gelitten“, sagt der 48-Jährige.

Angst vor Spaltung der Gesellschaft

Guido Sliwka vom Coffee Corner sieht das ähnlich, er setzt aber weiter auf die 3G-Regel. „Wir wollen alle Menschen gleich behandeln und niemanden ausgrenzen. Jeder kann selbst entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nicht“, sagt er auf MAZ-Nachfrage.

Er befürchtet, dass die Spaltung der Gesellschaft zunimmt, wenn nur noch 2G erlaubt sein sollte. „Was ist, wenn alle Maßnahmen aufgehoben sind und ich den Gast, den ich zuvor ausgegrenzt habe, wiedersehe. Ich glaube, der kommt dann so schnell nicht wieder“, sagt Sliwka.

Kontrollen in der Malabar

Das Team der Malabar ist vollständig geimpft, jeder trägt hier Maske. Schon bei der Reservierung am Telefon bitten Mitarbeiter wie Udaya Thapa ihre Gäste, den Impfpass mitzubringen und direkt vorzuzeigen.

Inhaberin Sindhu Sindhu setzt seit Ende August auf die 3G-Regel und bleibt vorerst dabei. Wenn die kostenlosen Corona-Tests nicht mehr erhältlich sind, berät sich das Team neu. „Wir folgen dem, was die Stadt uns vorgibt. Wir halten uns daran, denn die Gesundheit ist immer das Wichtigste“, sagt die Gastronomin. Ihr Ehemann Bruce ist an einer Corona-Erkrankung gestorben, bis heute trauern viele Brandenburger um ihn.

Hoffnung auf Lockerungen

Olaf Lücke hofft, dass sich die Frage nach 2G und 3G in ein paar Monaten nicht mehr stellt. „Der Winter wird hoffentlich normal ablaufen und somit anders als im letzten Jahr, als die Restaurants geschlossen waren. Perspektivisch gesehen muss aber die komplette Lockerung aller Beschränkungen erfolgen“, sagt er.

Von André Großmann