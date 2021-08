3,35 Promille: Betrunkene Frau belästigt Gäste an Imbiss in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Alkoholisiert und angriffslustig: Eine sturzbetrunkene Frau hat am Sonntagabend an einem Imbiss auf dem Nicolaiplatz in Brandenburg an der Havel offenbar für erheblichen Ärger gesorgt. Die 46-Jährige belästigte mehrere Gäste. Der Besitzer des Imbisses rief schließlich die Polizei. Das teilte die Inspektion am Montag mit.

Beamten der Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel im Einsatz

Der Vorfall ereignete sich demnach um 18.10 Uhr. Die Beamten rückten an und ließen die betrunkene Frau pusten. Der Atemalkoholtest ergab nach Polizeiangaben den beachtlichen Wert von 3,35 Promille.

Betrunkene Frau pustet 3,35 Promille und muss mit zur Wache

„Mitursächlich für ihr Verhalten könnte die Alkoholisierung gewesen sein“, heißt es im Bericht aus der Inspektion. „Um weitere Gefahren für sich selbst oder andere auszuschließen, verbrachte die Frau die Nacht im Gewahrsam der Polizeiwache“, teilten die Beamten weiter mit.

Von MAZ