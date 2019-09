Brandenburg/H

Eine neue Ausstellung mit Werken des Karikaturisten Paul Pribbernow öffnet am 28. September im Brandenburger Theater. Die Schau bietet einen Überblick seines Schaffens aus den vergangenen Jahrzehnten. Zeichnungen und Karikaturen im Wechsel der Zeiten ist das Thema der Ausstellung, die den Titel „davor, dazwischen, danach“ trägt.

„Ich mache Agitation, nicht Kunst“ – Mit dieser augenzwinkernden Bemerkung sieht Pribbernow auf sein umfangreiches Werk, das immer einen kritisch-ironischen Blick auf die Gesellschaft und ihre Verhältnisse hat.

Der in Radewege bei Brandenburg an der Havel lebende Künstler Paul Pribbernow hat sich 1984 selbst portraitiert. Quelle: Paul Pribbernow

Einen Teil kann man bereits in der Plauer Kirche sehen. Teil 2 folgt nun im Foyer des Großen Hauses. In Zusammenarbeit mit den Evangelischen Kirchengemeinden der Region Brandenburg, der Stadt Brandenburg und dem Brandenburger Theater ist die Pribbernow-Ausstellung ein Höhepunkt der Veranstaltungsreihe „30 Jahre Friedliche Revolution in Brandenburg an der Havel“.

Die Vernissage im Theater beginnt um 19.30 Uhr. Der Künstler ist dabei.

