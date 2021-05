300 000 Euro Förderung für das Bauhaus-Stadtbad

Brandenburg/H

In Brandenburgs schönstem Sorgenkind, dem seit zwei Jahrzehnten leer stehende Stadtbad am Messelplatz, können jetzt die Sektkorken knallen. Am Mittwoch hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages die Gelder des diesjährigen Denkmalschutz-Sonderprogramms der Staatsministerin Monika Grütters freigegeben. Unterstützt wird in diesem Jahr das alte Stadtbad der Stadt Brandenburg an der Havel mit 300 000 Euro. Die Dorfkirche Radewege in der Gemeinde Beetzsee wird mit 40 000 Euro für die neue Turmhaube bedacht.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das aktuelle Denkmalschutzsonderprogramm ist bereits das dritte Jahr in Folge, in dem der Wahlkreis 60 mit Förderungen bedacht wurde, sagte die CDU-Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann. Tags zuvor hatte Tiemann den Besitzer des Stadtbades Florian Grotmann mit der frohen Kunde überrascht. Im Gespräch mit der MAZ versprach Grotmann Dienstag: „Im kommenden Jahr fassen wir das alte Stadtbad an.“ Dann gehe es in die „konkrete Genehmigungsphase“.

Investor Florian Grotmann beim Richtfest im Schillerquartier. Quelle: Rüdiger Böhme

Ins Detail will Grotmann, der die Immobilie vor einigen Jahren von der Stadt gekauft hatte, noch nicht gehen. Doch seit Monaten ist immer wieder in der Stadt zu hören, dass Grotmann, der gerade das Schiller-Quartier an der Rückseite des Stadtbades fertigstellt, an einem umfassenden Kulturkonzept für den Standort arbeitet.

Große Lösung gesucht

Wie berichtet, gehört Grotmann nicht nur das Wohlfahrtsforum mit dem Stadtbad sondern auch das E-Werk und das Straßenbahndepot auf der gegenüberliegenden Seite der Bauhofstraße.

Die 300 000 Euro Zuschuss sind für die Arbeiten an dem großartigen Bauhausensemble nur ein Tropfen auf den heißen Stein. „Wir werden das Geld verdoppeln und damit die wichtigsten Sanierungsarbeiten an den Bereichen machen, wo laut Denkmalschutz gar nichts veränderte werden darf und soll.“

Das Foyer des Stadtbades soll bei der zukünftigen Nutzung erhalten bleiben. Quelle: Tobias Wagner

Dazu gehört der Eingangsbereich von außen und das Foyer in dem Schwimmbad, in dem die meisten Brandenburger Schwimmen gelernt haben. Darüber hinaus sollen die originalen Kacheln des Schwimmbades gereinigt und geschützt werden, überdies sind die Vandalismusschäden der letzten Jahre zu beseitigen. „Ich finde es großartig, dass wir an diesem Denkmal unterstützt werden“ sagt Grotmann und dankt „ausdrücklich Frau Tiemann, die sich dafür ordentlich ins Zeug gelegt hat.“

Die Stadt habe sich in den zurückliegenden Jahren großartig entwickelt, sagt Florian Grotmann. Der Zuzug und die Entwicklung der Innenstadt lasse ihn hoffen, „dass wir eine große Lösung für die Kultur in der Stadt hinbekommen.“

Wohnen „nur Plan B“

Ursprünglich hatte die Stadt vor, das alte Stadtbad von Grotmann für das Heimatmuseum und das Depot umbauen zu lassen. Diese Pläne sind vom Tisch. „Ich bin überzeugt, dass wir das was hinbekommen, was Brandenburger und Berliner anzieht“, sagt Grotmann. In das alte Stadtbad Wohnungen zu bauen, „ist nur der Plan B.“

Dietlind Tiemann freut sich für das Stadtbad und die Kirchengemeinde am Beetzsee. „Im dritten Jahr ist es nun schon fast eine kleine Tradition, im Mai über gute Nachrichten für den Denkmalschutz im Wahlkreis zu berichten.“

Von Benno Rougk