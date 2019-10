Brandenburg/H

Was für ein Bild: Auf Kommando gehen rund 300 Polizisten zugleich in die Knie. Nicht, dass sie sich der Gewalt beugen würden. Sie tun es mit Freude, und zwar für ihre Gesundheit. Im Audimax der Technischen Hochschule Brandenburg gab es am Dienstag den Auftakt für die Initiative „Fit für Heute – Fit für Morgen“....