Brandenburg an der Havel kann sich auf 3000 Ruderer freuen. Sicher, etwas Zeit ist noch bis 2024. Doch Oberbürgermeister Steffen Scheller konnte jetzt verkünden: Das Executive Committee des Ruder-Weltverbandes hat sich für die Durchführung der World Rowing Masters Regatta 2024 auf dem Beetzsee in Brandenburg ausgesprochen.

„Gemeinsam mit der großen Brandenburger Ruderfamilie freue ich mich sehr über dieses Votum der FISA-Spitze. Der Zuschlag für die Masters-WM 2024 zeigt auch, dass die von der Stadt und dem Land in den vergangenen Jahren investierten Mittel zum Ausbau der Naturregattastrecke Anerkennung finden“ sagt Scheller.

Unterstützung von Stadt und Land

Auch Volker Garmatter, der als Vorsitzender des Havel-Regatta-Vereins das Bewerbungsteam leitete und die Vorbereitungen koordiniert, ist sehr froh, dass das Engagement des Bewerbungsteams belohnt wurde. Nach dem er die entscheidenden Minuten des FISA-Kongresses verfolgt hatte, sagte er: „Ohne die Unterstützung der Stadt wäre die Vergabe sicher nicht möglich gewesen.“

Die Anzahl der Bewerber für die World Rowing Masters Regatta 2024 war sehr hoch. Brandenburg an der Havel konnte sich beispielsweise gegen Banyoles ( Spanien), Belgrad ( Serbien), Bled ( Slowenien), Libourne ( Frankreich, Pretoria ( Südafrika) oder Racice ( Tschechien), durchsetzen. Zuvor hatte Pretoria ( Südafrika) den Kampf um die Austragung der Masters-WM 2023 gewonnen, die damit in vier Jahren erstmals auf dem afrikanischen Kontinent stattfindet. Dort wird dann auch das Brandenburger Organisationsteam die FISA-Fahne als symbolischen Staffelstab übernehmen.

Vorbereitungen beginnen sofort

Die eigentliche Vorbereitungsarbeit wird aber schon in den nächsten Monaten aufgenommen. So sind logistische Aspekte, wie die Unterbringung und Transportmöglichkeiten zu klären, auch kleinere Anpassungen der 50-jährigen Regattastrecke an die speziellen Gegebenheiten der Veranstaltung sind zu planen und zu realisieren. Schließlich möchte man im September 2024 den zu erwartenden über 3000 Aktiven aus aller Welt eine organisatorisch gelungene Sportveranstaltung und einen angenehmen Aufenthalt in Brandenburg bieten, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Bei der jährlich stattfindenden World Rowing Masters Regatta gehen Ruderinnen und Ruderer im Alter von 27 bis über 80 Jahren für ihre jeweiligen Vereine an den Start. Auch wenn bei dieser Regatta offiziell keine Weltmeistertitel vergeben werden, wird sie in der Ruder-Szene gern als Masters-WM bezeichnet.

