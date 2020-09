33 Millionen Euro vom Land – MHB kann langfristig planen

Brandenburg/H

Versprochen – und Wort gehalten. Die Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB) kann nun mit finanzieller Unterstützung des Landes für die nächsten Jahre bis mindestens 2024 planen. Rund 33 Millionen Euro sollen fließen.

Förderung bis 2024

„Planungssicherheit ergibt sich für die Medizinische Hochschule Brandenburg. Wir haben jetzt den Zuschuss für eine längerfristige Projektförderung auf den Weg gebracht. Die MHB soll zusätzlich zu den 1,6 Millionen Euro, die sie ohnehin bereits erhält, weitere fünf Millionen Euro jährlich bekommen, so wie es im Landtag im Nachtragshaushalt für 2020 beschlossen worden ist. Vorgesehen ist eine Förderung bis 2024. Damit soll die MHB in der Vorbereitung auf die Akkreditierung unterstützt werden“, schreibt Wissenschaftsministerin Anja Schüle ( SPD) an die hiesige Landtagsabgeordnete Britta Kornmesser ( SPD).

Die Beträge sind in den Regierungsentwurf des Landeshaushaltes 2021 eingestellt, auch die Verpflichtungen für die kommenden Jahre.

Bekenntnis von Woidke

Bereits am 13. August hatte sich Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) bei seinem Besuch in der MAZ-Redaktion eindeutig zur MHB bekannt und dauerhafte Unterstützung in Aussicht gestellt. Er setze auf eine enge Kooperation der Hochschule mit der künftigen staatlichen Medizin-Universität in Cottbus, beide könnten sich gegenseitig helfen. „Wir brauchen alle Ausbildungsstandorte, weil sie auch verschiedene Regionen abdecken und mit unterschiedlichen Kliniken kooperieren.“

Brief an Finanzministerin

Britta Kornmesser hatte am 25. August zusätzlich an Finanzministerin Katrin Lange ( SPD) geschrieben. „Um die ausreichende Versorgung mit Ärzten in allen Landesteilen auch zukünftig zu gewährleisten, leistet die MHB einen gewichtigen Beitrag, indem sie derzeit als einzige Institution die Ausbildung von Medizinstudenten in Brandenburg absichert. Darüber hinaus ist sie die einzige Hochschule, die substantielle Forschungsexpertise in Fragen der Medizin und der Versorgung vorweisen kann.“

Anerkennung nur mit Forschung

Damit die MHB mit ihren Leistungen endgültig anerkannt werden kann (Akkreditierung), darf sie nicht nur Mediziner ausbilden, sondern muss auch Forschungsergebnisse – also wissenschaftliche Arbeiten – nachweisen. „Es ist gerade für den erstmaligen Aufbau von medizinischer Forschung im Land Brandenburg eine Grundfinanzierung notwendig. Nur so können Strukturen geschaffen werden, die das Entwickeln von eigenen Forschungsprojekten aus Drittmitteln überhaupt erst ermöglicht“, argumentiert die Landtagsabgeordnete.

Gemeinschaftswerk

Sie habe sich eng mit der MHB-Führung, mit Klinikumsgeschäftsführerin Gabriele Wolter sowie mit ihrer Fraktion abgestimmt. „Es ist ein Gemeinschaftswerk, ich bin froh, dass es endlich gelungen ist und die MHB auch finanzielle Anerkennung bekommt.“

Forscher werden rekrutiert

Zum Forschen brauche man Personal, das man bezahlen müsse: Bereits Ende Juli waren bereits 17,5 zusätzliche wissenschaftliche Mitarbeiter und forschungsunterstützendes Personal für die MHB tätig. Diese Zahl werde sich im Oktober auf voraussichtlich 30 sowie bis Januar 2021 auf etwa 45 direkt in der Forschung beschäftigter Personen erhöhen, heißt es in einem Positionspapier der Hochschule.

Erfolgreiche Corona-Studie

Erst jüngst hatte die Einrichtung mit einer großen Corona-Studie auf sich aufmerksam gemacht, betont MHB-Präsident Edmund Neugebauer. Zudem forschen derzeit sechs Wissenschaftler zur medizinischen Versorgung, es gebe neben der klinischen auch noch die Ausbildungs- und Grundlagen-Forschung.

Millionen von anderen Geldgebern

Die Einrichtung unternehme zudem enorme Anstrengungen, um weiteres Geld einzuwerben. Die so genannten Drittmittel kommen von Bundesministerien, Forschungsgesellschaften, Stiftungen, teilweise auch von Unternehmen und Privatpersonen, welche die Forschung unterstützen wollen.

Die MHB werde die Summe der direkt eingeworbenen Drittmittel von 2,5 Millionen Euro in diesem Geschäftsjahr auf voraussichtlich 3,7 Millionen Euro im kommenden Geschäftsjahr steigern – da ist das Geld vom Land nicht eingerechnet.

Hochschule im Finanz-Plus

Der Haushalt der Hochschule werde für das im Oktober beginnende neue Geschäftsjahr erstmals seit Gründung ein positives Ergebnis ausweisen. Dies sei maßgeblich auf die kontinuierlich steigenden Studierendenzahlen zurückzuführen, damit nehme man elf Millionen Euro ein. Insgesamt liege das Etatvolumen nunmehr bei mehr als 24 Millionen Euro.

Von André Wirsing