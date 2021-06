Brandenburg/H

Schrittweise wird die Arbeitszeit im ZF-Getriebewerk Brandenburg an der Havel in den kommenden Jahren reduziert. Darauf haben sich die Geschäftsleitung und die IG Metall in den jüngsten Tarifverhandlungen verständigt, ihr Ergebnis aber so lange nicht veröffentlicht, wie noch kein Tarifergebnis in der Fläche erzielt war.

Die rund 1600 Beschäftigten des Brandenburger Unternehmens werden zunächst vom 1. Januar 2022 an statt 38 nur noch 37 Stunden in der Woche arbeiten. Die weiteren Schritte hin zur von der Gewerkschaft seit Jahrzehnten angestrebten 35-Stunden-Woche folgen in Abständen von zweieinhalb Jahren.

Somit gilt von Mitte 2024 an die 36-Stunden-Arbeitswoche bei ZF Getriebe Brandenburg, ehe vom 1. Januar 2027 an eine Tarifarbeitszeit von 35 Stunden in der Woche gilt.

„Ich persönlich kann die Forderung verstehen und finde es nur fair, dass die Angleichung der Arbeitszeit an die Standorte im Westen verwirklicht wird“, sagt Geschäftsführer Markus Bergmann.

Wie die 1. IG-Metall-Bevollmächtigte Stefanie Jahn lobte die Führung der ZF Brandenburg an diesem Mittwoch in der Betriebsversammlung an der Regattastrecke die lösungsorientierte Verhandlungsführung in der jüngsten Tarifauseinandersetzung, de sich von März bis Mai 2021 erstreckte.

Verzicht auf Sonderzahlung

Allerdings standen die Getriebebauer aus der Caasmannstraße im April und Mai zunehmend unter Druck, weil wegen der ungelösten 35-Stunden-Arbeitswoche drei 24-Stunden-Warnstreiks die Produktion und damit auch die Belieferung der Kunden erschwerten. Weitere Streiktage hätten das Unternehmen vor erhebliche Probleme gestellt, räumt Markus Bergmann ein.

Ganz zum Nulltarif erhalten die IG Metall und die ZF-Beschäftigten die Arbeitszeitreduzierung bei vollem Lohnausgleich allerdings nicht. Im Gegenzug müssen sie auf die tariflich vereinbarte Sonderzahlung, die sogenannte temporäre Kompensation, im nächsten Jahr verzichten. Die Sonderleistung ist neu, greift also nicht in Besitzstände ein.

Befristete Arbeitsverhältnisse entfristet So gut wie alle Brandenburger ZF-Beschäftigten in der Produktion sind Facharbeiter wie zum Beispiel Industriemechaniker. Von den aktuell rund 1600 Beschäftigten haben ungefähr 100 einen befristeten Arbeitsvertrag. 24 dieser befristeten Beschäftigungsverhältnisse sind entfristet worden, berichtet Geschäftsführer Markus Bergmann, jeweils zwölf in der Produktion und Entwicklung einerseits und im Verwaltungsbereich andererseits. Die Größe der Belegschaft soll auf absehbare Zeit stabil bleiben. Das Unternehmen will seine zwanzig Auszubildenden pro Jahr wie bisher in aller Regel in Beschäftigungsverhältnisse übernehmen. Wegen Corona gelten nach wie vor Vorkehrungen im Werk. Ansteckungen im Betrieb hat es den Angaben zufolge nicht gegeben. Am Standort werden betriebsärztliche Corona-Impfungen angeboten. 200 Erstimpfungen wurden bisher vorgenommen.

In der Fläche haben die Tarifparteien einen tariflichen Rahmen geschaffen, so dass Betriebe mit freiwilligen Betriebsvereinbarungen Stufenpläne zur 35-Stunden-Woche verhandeln können. Mit der tariflichen Vereinbarung wird eine Öffnungsklausel geschaffen.

Obwohl der Manteltarifvertrag geschlossen bleibt, in dem die Arbeitszeit geregelt ist, können Belegschaften innerhalb des neuen tariflichen Rahmens mit der Geschäftsführung eine Betriebsvereinbarung verhandeln, die den Weg zur 35-Stunden-Woche ab 1. Januar 2022 freimacht.

Von Jürgen Lauterbach