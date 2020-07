3643 Kilo Lebensmittel gerettet: Brandenburger Foodsharer starten Fairteiler mit Corona-Regeln

Brandenburg/H

Lebensmittel retten ist für Juliane Klare eine Mission, denn Essen gehört für die Brandenburgerin nicht in den Müll. Als Botschafterin der Foodsharing-Initiative holt die 31-Jährige Nahrungsmittel von Unternehmen ab. Anschließend transportiert sie Obst, Gemüse und Backwaren in einen Raum der Katharinenkirche.

Neustart mit Corona-Regeln

Dort steht seit Anfang März der einzige Fairteiler in Brandenburg an der Havel, ein Regal für trockene, haltbare Produkte und ein Kühlschrank für verderbliche Lebensmittel. Während Foodsaver und Foodsharer den Fairteiler mit Lebensmitteln füllen, können Bürger Nahrung kostenlos vor der Tonne retten. Seit dreieinhalb Monaten ist der Fairteiler geschlossen, jetzt öffnet er mit neuen Corona-Regeln.

Anzeige

So sieht der Raum mit Fairteiler und Kühlschrank in der Katharinenkirche aus. Quelle: André Großmann

Weitere MAZ+ Artikel

So müssen Nutzer des Fairteilers einen Mundschutz tragen und den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Foodsharing-Nutzer, die Lebensmittel mit ihren Händen berühren, sollten diese auch mitnehmen. Eine Person darf den Raum betreten, Warteschlangen ohne Einhaltung des Mindestabstands sind tabu. Juliane Klare freut sich auf den Neustart und betont, wie wichtig ihr das Projekt ist.

82 Kilo Lebensmittel landen im Müll

„Wir wollen weiter einen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit leisten. Ich wünsche mir weniger Überproduktion und hoffe auf ein Umdenken der Verbraucher“, sagt die Brandenburgerin. Jährlich wirft jeder Bundesbürger 82 Kilogramm Lebensmittel in den Müll und die Tendenz steigt.

Verschwendung als Sünde

Für Jonas Börsel, den Pfarrer der St. Katharinengemeinde ist Lebensmittelverschwendung eine „große Sünde“. Er lobt die Zusammenarbeit mit den Foodsharern. Der 37-Jährige hofft, dass Menschen „maßvoll und bewusst mit der Schöpfung umgehen und ihren Konsum auch mal hinterfragen“. Jonas Börsel hat schon Lebensmittel gerettet und Anfang März Lebkuchenherzen in den Fairteiler gelegt.

Als Juliane Klare davon hört, lächelt sie und fragt sich, was Samstag beim Neustart zuerst im Fairteiler liegt. Denn nicht jedes Lebensmittel darf in das Regal, so sind rohes Hackfleisch und Fisch, Produkte mit überschrittenem Verbrauchsdatum und zubereitete Speisen nicht erlaubt.

Brandenburger retten 3643 Kilo Lebensmittel

Bislang haben Brandenburger Foodsharer 3643 Kilo Lebensmittel gerettet, momentan engagieren sich die zwei Botschafterinnen Juliane Klare, Jessica Schulz und 15 Mitglieder in der Havelstadt. Die Arbeit der Initiative startete im Mai 2018 bei einer Infoveranstaltung im Haus der Offiziere (HdO).

Jonas Börsel betont, dass die Zusammenarbeit zwischen der St. Katharinengemeinde und den Foodsharern mit den neuen Hygienemaßnahmen ein Test ist. „Er dauert bis Ende August an. Anschließend werten wir die Ergebnisse aus. Es ist aber wichtig, dass wir im Zentrum der Stadt einen Ort haben, an dem Menschen Lebensmittel retten können“, sagt der Pfarrer.

Info: Die Fair-Teiler-Box ist am 4. Juli erstmals nach der Corona-Pause geöffnet. Gäste können das Angebot Freitag und Samstag von 10 bis 18, Sonntag von 12 bis 18 und Montag bis Donnerstag von 11 bis 13 Uhr in der Katharinenkirche nutzen.

Von André Großmann