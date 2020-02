39 Tage nach der Blitz-Hochzeit: Brandenburger stirbt an schwerer Krebserkrankung

Brandenburg/H

Die Liebe ihres Lebens hat Marie-Claire Palent für immer verlassen. Sie trauert um Ehemann Marco, der 39 Tage nach der gemeinsamen Hochzeit an den Folgen einer schweren Krebserkrankung stirbt.

Zur Galerie Marie-Claire Palent und ihre zwei Söhne Leon-Philipp und Leif-Maximilian trauern um den Ehemann und Vater Marco Haase. Die MAZ hat die Familienmitglieder besucht.

Kinder denken an ihren Vater

„In meinen Gedanken ist er immer bei mir, auch wenn ich laufe oder mit der Straßenbahn fahre. Ich vermisse seinen Humor und schätze, wie er die Kinder zum Lachen gebracht hat“, sagt die 28-Jährige.

Monatelang kämpfte das Paar gemeinsam gegen die Krankheit, jetzt sitzt die Brandenburgerin im Wohnzimmer und betrachtet mit dem siebenjährigen Sohn Leon-Philipp ein Bild ihres verstorbenen Mannes. „Armer Papa, wieso hatte er so eine Krankheit? Er fehlt mir einfach nur“, sagt der Grundschüler.

Kein Schlaf im Ehebett

Seine Mutter belastet der Schicksalsschlag. Andererseits ist es für sie aber befreiend, offen über die Trauer zu reden. „Mein Leben muss doch irgendwie weitergehen. Die letzten Wochen waren schlimm, ja. Aber wem nützt es, wenn ich den Kopf in den Sand stecke? Wer ist dann für meine Kinder da? “ sagt die 28-Jährige.

Seit ihr Ehemann Marco Haase im gemeinsamen Bett starb, hat sie nicht mehr in ihrer Wohnung geschlafen. Die Brandenburgerin übernachtet stattdessen bei ihrer besten Freundin Sina Hundert auf einer Couch und tauscht in den nächsten Tagen und Wochen die Möbel aus.

Hoffnung auf einen Neustart

Witwe Marie-Claire Palent entfernt das Bett, den alten Kleiderschrank, hofft auf ein Sofa und wünscht sich einen neuen Geschirrspüler. „Aktuell habe ich nur ein kleines Exemplar, das fast 20 Jahre alt ist und langsam den Geist aufgibt. Und mit zwei Kindern fällt ja doch etwas Abwasch an“, sagt sie.

Sie will einen Neustart im Leben wagen und steht deshalb Anfang Februar vor einer schwierigen Entscheidung. Denn vor Monaten hat sich die Brandenburgerin im Senioren- und Pflegezentrum „ Clara Zetkin“ beworben und erhält eine Zusage. Marie-Claire Palent nimmt trotz Marcos Krebserkrankung im Endstadium den Job an und arbeitet jetzt als sogenannte Präsenzkraft im Dementenhaus.

Sarg mit Leichnam verbrennt im Krematorium

Es ist eine Entscheidung, die nicht jeder in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis versteht. Doch die Arbeit gibt ihr neuen Mut, langfristig hofft sie auf eine Festanstellung. „ Marco hätte gewollt, dass ich meinen Weg gehe“, sagt sie der MAZ.

Nach dem Tod des 40-Jährigen bringt Marie-Claire Palent den Hochzeitsanzug ihres Mannes zum Bestattungshaus. Dort liegt ihr Marco in einem Sarg. Da er sich immer eine Feuerbestattung gewünscht hatte, transportieren Mitarbeiter seine sterblichen Reste anschließend in das Brandenburger Krematorium, wo sein Leichnam verbrannt wird.

Wunsch nach Unterstützung

Seine Urne holt Marie-Claire Palent in den nächsten Tagen ab. Anschließend wollen sie und die zwei Söhne Leif-Maximilian und Leon-Philipp ihre Fingerabdrücke mit weißer Farbe auf dem Gefäß verewigen. Der Siebenjährige besucht in den nächsten Wochen auch eine Trauergruppe der Björn-Schulz-Stiftung, die Familien über den Tod hinaus betreut.

Vereinsliebe über den Tod hinaus

„Ich habe nächste Woche einen Termin mit dem Steinmetz. Der Grabstein muss nicht besonders sein, eher klassisch und einfach. Nur ein Detail hätte Marco gefallen. Das Vereinslogo des Fußballclubs Hertha BSC“, sagt die Brandenburgerin.

Die Ausgaben für Marco Haases Beerdigung kann sich Marie-Claire Palent dank der Unterstützung des Sozialamtes leisten. Einen Grabstein für ihren verstorbenen Ehemann kann sie hingegen nicht finanzieren.

So können Sie für MAZ-Sterntaler spenden Bei der MAZ-Sterntaler-Aktion unterstützen MAZ-Leser Menschen, die unverschuldet in Not oder eine schlimme Situation geraten sind. Bitte überweisen Sie ihre Spenden für die Familie Palent auf das dankenswerterweise vom DRK-Kreisverband bei der Brandenburger Bank geführte Sterntaler-Spendenkonto mit der IBAN-Nummer: DE 77 1606 2073 0100 0707 00. Bitte geben Sie als Spendenzweck „MAZ-Sterntaler“ an und nennen Sie Namen und Adresse, damit das DRK anschließend eine Spendenquittung ausstellen kann. Bei Spenden bis zu 200 Euro reichen der entsprechende Kontoauszug oder Einzahlungsbeleg zur Vorlage beim Finanzamt.

Denn vor seiner Krebserkrankung fuhr Marco Haase bis zu zehnmal pro Saison in das Berliner Olympiastadion, um die Spiele seiner Lieblingsmannschaft zu sehen. Marie-Claire Palent würde sich über Unterstützung freuen, auch wenn sie keine Hilfe erwartet.

Tattoo für verstorbenen Partner

Ihren Verlobungs- und Hochzeitsring trägt sie noch immer mit Stolz. „Ich würde alles nochmal genauso machen, denn Marco ist und war die Liebe meines Lebens“, sagt die Brandenburgerin.

Die Leidenschaft für ihren Partner will sie in den nächsten Wochen mit einem Tattoo auf ihrem Körper dokumentieren. „Es zeigt ein Ziffernblatt und die Minute, in der Marco verstarb. Das ist eine Erinnerung für die Ewigkeit“, sagt die 28-Jährige.

Von André Großmann