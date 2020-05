4,9 Promille: Schlägerin aus der Straßenbahn ist Wiederholungstäterin

Brandenburg/H

Eine 40 Jahre alte Frau aus Brandenburg an der Havel gibt ihren Mitbürgerin Rätsel auf – weil sie einen Alkoholpegel von 4,9 Promille überlebt hat und dabei sogar aufrecht gelaufen ist. Und weil sie am vergangenen Montag ein zwölf Jahre altes Mädchen in einer Straßenbahn in Höhe der Fouquéstraße ohne Grund geschlagen hat. Einen solchen Angriff hat die Frau nicht zum ersten Mal unternommen.

Wie berichtet, ist eine Schülerin am Montagvormittag in der Straßenbahn Opfer der betrunkenen Brandenburgerin geworden. Das Mädchen saß mit einer Freundin in der Bahn, als die Frau auf sie zukam und ihr ins Gesicht schlug.

Videomaterial gesichert

Wie es dem Mädchen geht, darüber macht die Polizei keine näheren Angaben. Sie hatte von leichten Verletzungen berichtet und davon, dass das Kind ins Krankenhaus gebracht wurde.

Die Eltern des Opfers haben Strafanzeige erstattet gegen die Frau, welche die Polizei aufgrund von Zeugenbeschreibungen schon kurz nach dem Angriff in der Nähe des Tatorts aufgespürt hatte. Die Verkehrsbetriebe haben Videomaterial aus ihrer Überwachungskamera gesichert.

Minderjährige in Kirchmöser verprügelt

Die Verdächtige ist bei der Brandenburger Polizei wegen einiger ähnlicher Vorfälle bereits bekannt. Die mittelgroße, etwas untersetzte Frau hat bereits bei früheren Gelegenheiten grundlos zugeschlagen.

Zuletzt bekannt geworden ist der Angriff vom 16. März 2020 in Kirchmöser. Er galt ebenfalls einem minderjährigen Mädchen. Sie war vom Bahnhof in Richtung Platz der Einheit unterwegs, als ihr in der Bahnhofstraße eine stark betrunkene Frau entgegenkam.

Das Mädchen wollte ihr aus dem Weg gehen. Doch die 40-Jährige trat ebenfalls auf die Straße, ging auf das Mädchen zu und schlug ihr unvermittelt mehrmals ins Gesicht.

Inzwischen wieder mit Wohnung

Sie prügelte sogar noch weiter, als das Kind bereits am Boden lag. Das hörte erst auf, als ein aufmerksamer Anwohner dazwischen ging und sie solange festhielt, bis die Polizei eintraf.

Die zwischenzeitlich obdachlose mutmaßliche Täterin soll nach MAZ-Informationen inzwischen, durch die Stadtverwaltung vermittelt, eine Wohnung bekommen haben. Den Behörden scheint sie als alkoholkrank bekannt zu sein.

Es soll Momente geben, in denen die 40 Jahre alte Frau B. lammfromm wirkt. Die Aggressionen scheinen Bestandteil ihrer Alkoholabhängigkeit zu sein. Nach MAZ-Informationen hatte sie sich auch eine Weile in Potsdam aufgehalten und war auch dort polizeilich aufgefallen.

5 Promille schaffen nur trainierte Trinker

Nach dem Übergriff in Kirchmöser wurde bei ihr ein Wert von knapp 2,3 Promille Alkohol festgestellt. Am Montag in der Altstadt waren es sogar 4,9 Promille.

„Um solch einen Pegel zu überstehen, erfordert es mit Sicherheit eines sehr langen intensiven Trainings“, sagt Peter Ledwon, Chefarzt der Frauenklinik im städtischen Klinikum Brandenburg.

Der Gynäkologe ist zwar kein Fachmann auf dem Gebiet. Aber nach seiner Kenntnis gibt es große individuelle Unterschiede in der Alkoholverträglichkeit. Sie hängen auch vom Geschlecht und von der ethnischen Herkunft ab.

Die Blutalkoholkonzentration war bei der erwähnten Frau zwar sehr hoch, aber für die Brandenburger Polizei ist ein solcher Wert nicht völlig außergewöhnlich, wie Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin sagt.

Was zwischen 3 und 5 Promille passiert

Immer wieder einmal müssen Polizeibeamte den Notarzt hinzuziehen, wenn Menschen derart stark betrunken sind. In aller Regel werden sie dann zur Behandlung in eines der Brandenburger Krankenhäuser gebracht.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung erläutert, was nicht an Alkohol gewöhnten Menschen passiert, wenn sie viel trinken. Ab 3 Promille sind als Folgen bekannt: Bewusstlosigkeit, Gedächtnisverlust, schwache Atmung, Unterkühlung und Reflexlosigkeit.

Ab 4 Promille ist der Bundeszentrale zufolge zu rechnen mit Lähmungen, unkontrollierten Ausscheidungen, Koma, Atemstillstand und Tod.

Von Jürgen Lauterbach