Das ist doch mal ein Fasten-Ansatz, der mehr als nur einem Menschen zugute kommt: das Müllfasten. 44 Tage lang hat der mittlerweile 13-Jährige Jakob Lorek auf Plastikverpackungen und Co. zur Fastenzeit im Frühjahr verzichten wollen. Seine Erfahrungen dabei hat er detailliert dokumentiert. Dafür ist er nun mit dem Umweltpreis der Stadt Brandenburg ausgezeichnet worden.

Mit dem Preis werden Projekte honoriert, die in geeigneter Weise zur Verbesserung der Artenvielfalt, des Klimas oder der Umwelt beitragen. Erstmals wurde er in diesem Jahr für Kinder gesondert vergeben. Jakob Lorek bekam dafür eine Urkunde und 100 Euro.

Zusätzlich Müll gesammelt

Inspiriert hat den im Frühjahr zwölfjährigen Schüler der Luckenberger Schule (heute von Saldern-Gymnasium) ein Newsletter des Naturschutzbundes Deutschland ( NABU). Darin war die Geschichte vom Plastikfasten erzählt. Jakob griff sie auf und erweiterte das Ganze noch um ein Nebenprojekt. Er sammelte Müll – etwa im Krugpark – ein. „Das hat mein Vater schon immer mal gemacht. Das ist so wichtig, dass ich das integrieren wollte“, erzählt der Schüler dazu.

Wenn es seiner Familie zeitlich möglich war, zogen sie also los. Im Dokumentationszeitraum vom 27. Februar bis 10. April kamen dabei neun Säcke an Unrat zusammen, angefangen vom Autoreifen über Dachpappe bis hin zu verschiedenen Abfällen. „Ich war manchmal ganz schön erschrocken, wie viel Müll in unseren Kiesgruben und Wäldern herumliegt“, schreibt Jakob. Dabei „ist es wichtig, dass wir unsere Wälder schützen und nicht als Mülleimer benutzen“, meint er.

Vor dem Wegwerfen kommt aber erst einmal die Produktion. Hier listete Jakob akribisch tabellarisch auf, was er Tag für Tag an Verpackungsmaterialien einsparte beziehungsweise im Gegenzug nicht verhindern konnte.

Am besten auf dem Markt einkaufen

Im Laufe der anderthalb Monate musste der Schüler dann feststellen, dass das Müllfasten ziemlich anstrengend ist. „Wenn man will, kann man“, sagt er. „ Man muss aber viel verzichten, hat eine eingeschränkte Auswahl“, stellt der 13-Jährige fest. So musste er unter anderem ohne seinen geliebten Ananassaft auskommen, weil er den nicht in Glasflaschen statt Tetrapaks bekam.

Bei Ines Thiede aus Damsdorf holt sich Jakob Lorek regelmäßig frische Eier. Quelle: Rüdiger Böhme

Am leichtesten geht der Verzicht auf Müll, wenn statt im Supermarkt auf dem Wochenmarkt eingekauft wird, so Jakob. „Dort gibt es Mehrwegangebote. Flaschen für Milch und Saft, Gläser für Honig. Zum Teil werden auch Gläser für eingekochte Wurst wieder zurück genommen“, schildert er. „Für Obst und Gemüse kann man die Plastiktüten wieder verwenden, Gemüsenetze nutzen oder andere Beutel mitbringen.“

Bewaffnet mit Brotbüchsen, alten Eierverpackungen und Beuteln zog der Schüler bis zu zwei Mal die Woche über den Markt. Grundsätzlich ein Erfolgserlebnis: „Wir konnten dadurch viel Müll sparen.“

Aber mit Einschränkungen: „Wir müssen den Einkauf planen und viel Zeit mitbringen. An jedem Stand muss man sich anstellen. Und ein Familienmitglied muss auch zu der Tageszeit des Marktes frei haben. Nicht jede Familie hat diesen Luxus“, ist Jakobs Erkenntnis.

„Wir machen das weiter“

Umweltfreundlich einzukaufen birgt darüber hinaus noch ein Handicap, beschreibt er. „Die Mobilität fehlt. Man muss immer alles mitnehmen, kann nicht einfach irgendwo spontan halten“, meint Jakob. „Das erschwert das Leben und man ist nicht mehr so frei.“ Gerade das führe dazu, doch wieder in alte Muster zu verfallen und schnell etwas in Plastik Umwickeltes einzukaufen, gibt er zu.

Dennoch, so sagt der Schüler ganz vehement: „Wir machen das weiter. Als Familie haben wir viel dazu gelernt“.

In seinem Fazit schreibt Jakob: „Der zusätzliche Zeitaufwand und die Organisation sind für die Umwelt besser. Wenn wir nur wollen, dann können wir sehr viel Müll sparen.“

Er hat zudem noch ein paar Ideen auf Lager, wie Abfall von vornherein vermieden werden kann. „Viel Müll würde es nicht geben, wenn man für Plastiktüten mehr Geld bezahlen müsste und die Gemüsetüten in den Supermärkten nicht kostenlos wären. Ebenso muss besser recycelt werden und es muss höheren Pfand geben“, kommentiert der Schüler. „Denn unsere Welt sollte so schön bleiben, wie sie ist.“

Von Antje Preuschoff