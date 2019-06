Brandenburg/H

Seit einem halben Jahrhundert gibt es die Regattastrecke ím Beetzsee. Das Jubiläum der größten sportlichen Wettkampfstätte der Havelstadt, die bei den Wassersportlern auch weit über die Landesgrenzen hinaus beliebt ist, soll in den nächsten Monaten mit verschiedensten Highlights weiter gefeiert werden.

Oberbürgermeister Steffen Scheller als Vorsitzender des Festkomitees „50 Jahre Regattastrecke Beetzsee“ hatte am Mittwochnachmittag in die Johanniskirche eingeladen, um das Jubiläumsprogramm vorzustellen. Mit dabei waren Hartmut Duif, Ehrenpräsident des Landesruderverbandes, Uwe Philipp, der Leiter der Regattastrecke, Volker Garmatter, Vorsitzender des Havel-Regatta-Vereins, der städtische Kulturmanager Tim Freudenberg, Klaus Schönhoff, Vize-Vorsitzender des RCHB, Heike Köhler vom Stadtmuseum und Christian Wolf von der Agentur Criadero.

Zwei große Aktionen zugleich

Nach dem Festakt vor wenigen Tagen geht es am 22. und 23. Juni mit den Deutschen Jugend- und Jahrgangsmeisterschaften im Rudern und dem 54. DRV-Wanderrudertreffen sportlich zu. Dabei finden erstmals in der Geschichte des Deutschen Ruderverbandes die Jahreshöhepunkte des Nachwuchses und der Freizeitruderer zum gleichen Zeitpunkt an einem Ort statt.

Die Idee dazu hatte der Landesruderverband Brandenburg, um im 50. Jahr der Regattastrecke an das große Ruderertreffen zu erinnern, das 1969 zu ihrer Eröffnung stattfand. Da der Deutsche Ruder-Sport-Verband der DDR (DRSV) vier Jahre später noch einmal solch ein Verbandstreffen in Brandenburg an der Havel veranstaltete, sprechen die Organisatoren der diesjährigen Neuauflage vom 3. Deutschen Ruderer-Treffen.

Ausstellung in der Johanniskirche

Am 29. Juni will man um 10 Uhr die Ausstellung „50 Jahre Regattastrecke Beetzsee“ in der Johanniskirche eröffnen. Bis zum 1. September werden zahlreiche Exponate aus fünf Jahrzehnten Geschichte der Brandenburger Regattastrecke gezeigt. Sie kommen aus dem Stadtmuseum, das auch die Ausstellung erstellte. Weitere Leihgeber sind die Regattastrecke sowie Wassersportvereine, Verbände und Brandenburger.

Passend dazu soll Ende Juli am Ausstellungsort das Buch „50 Jahre Regattastrecke Beetzsee“ öffentlich vorgestellt werden. Auf mehr als 250 Seiten erzählen die Autoren die abwechslungsreiche Geschichte dieser Sportstätte.

Nationalmannschaft schaut vorbei

Mit den Deutschen Meisterschaften der Kanuten Ende August soll das Jubiläumsprogramm abgerundet werden. Höhepunkt dabei soll sein, dass eine Woche nach der Kanu-Weltmeisterschaft im ungarischen Szeged das komplette Kanu-Nationalteam an die Regattastrecke zu Gast ist und sich den Brandenburgern vorstellt.

Davor findet vom 15. bis 18.August auf der Regattastrecke ein langes Wochenende der Kultur statt. Die Brandenburger Symphoniker widmen sich dieses Mal dem Thema „ Frankreich“. Überdies schaut Comedian Ingo Appelt mit seinem Programm „Staats-Trainer“ vorbei. „Das Schloss“ heißt das Konzert der brandenburgischen Band „Keimzeit“. Das Musiktheater Pampelmuse spielt das Stück „Der Froschkönig“.

Von Rüdiger Böhme