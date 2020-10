Mittelmark/ Brandenburg/H

Die Frau mit dunklen Haaren mittleren Alters betritt die Golzower Raiffeisen-Tankstelle. An der Kasse steht die 39-jährige Kassiererin hinter einer Plexiglasscheibe. Die Kundin hält die grüne Maske in der Hand, weist auf die Zigaretten und kauft eine Stange. Sie holt ihre Geldbörse aus der Handtasche und steckt dort ihre Maske wieder rein. Getragen hat sie sie keine Sekunde während des Kaufs. Dabei prangen an der Eingangstür gleich zwei Schilder, die auf die Maskenpflicht hinweisen. Die Angestellte winkt ab: „40 Prozent der Kunden kommt ohne Maske herein“, sagt sie.

„Die nehmen es mir übel, wenn ich etwas sage.“ Dabei sorgt sie sich vor allem um die Gesundheit von älteren Angehörigen, sollte sie Corona in die Familie bringen durch eine Ansteckung an ihrem Arbeitsplatz. „Ich finde es respektlos, wenn Kunden hier in der Tankstelle keine Masken tragen“, sagt die Golzowerin.

Deutlich weist die Tankstelle Golzow mit Schildern am Eingang auf die Maskenpflicht hin. Doch das lässt viele Kunden kalt. Quelle: Marion von Imhoff

Bei den rund 300 Kunden, die täglich kämen, macht das gut 120 Männer und Frauen ohne die vorgeschriebene Maske, die sie und andere vor einer Infektion mit Covid-19 schützen würde. Viel Bußgeld würde fließen: Im Land Brandenburg sind laut Bußgeldkatalog für Maskenmuffel zwischen 50 und 250 Euro fällig.

Die besondere Situation in Tankstellen

Ihre Situation sei schwierig, sagt die Angestellte: „Die Leute haben ja getankt, ich muss ja das Geld kassieren und kann sie nicht hinausweisen.“ Supermärkte hätten es da leichter, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen.

Frank Schötz betritt den Laden, er trägt eine Maske und nicht nur das, sie sitzt vorschriftsmäßig nicht nur über dem Mund, sondern auch über der Nase. Wie findet es der 52-Jährige, wenn andere Kunden keine Maske tragen? „Schrecklich, ich habe dafür kein Verständnis, weil keiner Corona kennt“, sagt Schötz. „Wenn die Maske die Chance ist, das Risiko zu senken, dann hat man sie zu tragen. Wir tragen alle Verantwortung.“ Und er fügt hinzu: „Corona gibt es erst seit einem halben Jahr, wir wissen nicht, wie es sich anfühlt, diese Krankheit zu haben.“

Der Rüffel hat genutzt

Ein 36-Jähriger kommt herein, er trägt Maske. Das vorige Mal trug er sie nicht. „Da habe ich ihn gerüffelt. Das hat genützt“, freut sich die Frau an der Kasse. Der Golzower nickt: „Was soll man machen, man kommt ja nicht drumherum.“

In der Lehniner Tankstelle City-Tank betritt ein Mittelmärker den Verkaufsraum. Ohne Maske. „Ich habe es vergessen, ich habe keine Maske dabei, ich nehme es auf die leichte Schulter“, sagt der Endvierziger darauf angesprochen. Die Tankstellen-Mitarbeiterin hat dafür wenig Verständnis. Sie steht hinter der Plexiglasscheibe an der Kasse, Radiomusik trällert durch den Verkaufsraum. Ein weiterer Mann, der getankt hat, kommt herein. Ebenfalls ein Maskenmuffel. Er verspricht der Angestellten: „Das nächste Mal trage ich wieder eine Maske.“

„Wir haben am Anfang permanent die Kunden angesprochen“, sagt die City-Tank-Mitarbeiterin. „Ich könnte mich auch mit meinem Fenster unterhalten, die Resonanz wäre die gleich.“ Die Quote in Lehnin ist noch schlechter als in Golzow: „50 Prozent kommt ohne Maske“, sagt die junge Frau. Abends werde es noch schlimmer: „Wenn von zehn Mann zwei eine Maske tragen, ist das schon viel.“ Sie empfinde es als Ignoranz. „Viele denken auch, ich bin ja hinter der Scheibe, dadurch sei ich geschützt.“ Auch für die paar Schritte, schnell rein in die Tankstelle und schnell wieder hinaus, seien viele zu faul, den Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Kradfahrer dürfen Helm aufbehalten

„Die Leute verstehen es auch einfach nicht. Es gibt auch viele, die vergessen es. Die sagen, sie wüssten gar nicht, dass die Vorgabe auch für Tankstellen gelten.“ Betritt ein Motorradfahrer mit Helm den Verkaufsraum, muss er diesen eigentlich absetzen. Doch zu Corona-Zeiten sind die Mitarbeiter dankbar, wenn der Helm aufbleibt. „Wir machen die Ausnahme, können den Helm aufbehalten, Visier zu, das ist in Ordnung.“

„Vor einigen Monaten hatte ich hier eine grippal hochinfektiöse Person mit einem Haufen Kleingeld. Die sagte zu mir auch noch, sie fühle sich so krank. Dann hat es mich auch erwischt.“ Vor Kurzem kam die Kundin wieder vorbei, die City-Tank-Angestellte sprach sie an: „Mensch, wenn Sie krank sind, bleiben sie doch einfach im Bett. Da sagt sie zu mir, sie hätte Corona gehabt und ob ich getestet worden sei.“ Noch heute ist die Lehninerin schockiert darüber. „Ich wurde natürlich nicht getestet, man wurde ja nicht einfach getestet, als es losging mit Corona.“

Maske ja, aber falsch auf

Eine Frau kommt herein, sie trägt die Maske nur über dem Mund, ihre Nase ist frei und kauft für 135 Euro Zigaretten. Zwei junge Männer kommen herein, sie tragen Maske: „Das ist für mich selbstverständlich“, sagt der jünger von beiden, ein 23-jähriger Lehniner.

Ein Mann in orangefarbener Arbeitskluft kommt rein, ohne Mund-Nasen-Schutz. „Ich trage nie Maske“, donnert er, darauf angesprochen. „Was ich auch mache, es ist schwierig, entweder die Masken-Muffel attackieren mich, wenn ich sie anspreche, oder die mit Maske, wenn ich die Masken-Verweigerer nicht anspreche“, sagt die Verkäuferin.

Dirk Peters betritt die Weseramer Tankstelle. Er hält sich an die Maskenpflicht und erwartet das auch von anderen Kunden. Quelle: Marion von Imhoff

Ortswechsel, diesmal an der Tankstelle in Weseram, die die Havelland Agrar eG betreibt. Vier Männer betreten hintereinander die Tankstelle, nachdem sie in ihre Autos Sprit gefällt haben. Keiner trägt Maske. Sie gehen wortlos weiter auf die Frage nach ihren Gründen dafür. Eine Frau, ebenfalls ohne Mund-Nasen-Schutz grinst auf die Frage nur. „Ob jemand Maske trägt oder nicht, muss jeder selbst wissen“, sagt die Kassiererin, die sich im Verkaufsraum ebenfalls ohne Maske bewegt. „In der Tasche haben die meisten jedenfalls eine Maske.“

Auf dem Traktor vergessen

An einem weiteren Tag kommt ein landwirtschaftlicher Mitarbeiter herein, auch er ist oben ohne Maske. „Ich habe sie auf meinem Traktor und sie jetzt einfach vergessen“, sagt er. Er scheint ehrlich schlechtes Gewissen zu haben. „Wir sind schon hinterher, dass die Leute Maske tragen“, sagt ein Tankstellen-Mitarbeiter.

Die Tankstelle in Weseram gehört zur Havelland Agrar eG. Quelle: Marion von Imhoff

Ein leicht besseres Bild zeigt sich in der Aral-Tankstelle in der Brielower Landstraße in Brandenburg. Dort schätzt Pächterin Kerstin Heim die Maskenmuffel auf 20 Prozent der Gesamtkundenzahl. „Wir versuchen darauf hinzuwirken, aber es bringt nicht viel“, sagt sie. Häufige Antwort: „Ich bin doch gleich wieder draußen.“ Auch sie trage die Maske in der Tankstelle, wenn sie nicht hinter der Plexiglasscheibe an der Kasse stehe. „Es ist halt so. Ich habe nicht das Recht, Bußgeld zu erheben.“ Und wenn sie dem Betreffenden sage, „so kommen Sie hier nicht herein, dann bezahlen die nicht. Ich will ja das Geld von ihnen haben.“

Pächterin hat resigniert

Im Supermarkt sei die Situation deutlich besser, „die können halt sagen, ohne Maske kommen Sie nicht herein.“ Kerstin Heim weist die Masken-Muffel nicht mehr auf ihren Verstoß hin: „Ich bin es leid.“

Kerstin Heim ist Pächterin der Aral-Tankstelle an der Brielower Landstraße in Brandenburg. Quelle: Marion von Imhoff

Shell-Tankstelle in der Warschauer Straße in Brandenburg. Vier Personen betreten den Verkaufsraum, alle tragen Mund-Nasen-Schutz. Die Verkäuferin Monika Busse ist glücklich, ebenso Kundin Sabrina Essler.

Sabrina Essler in der Shelltankstelle an der Warschauer Straße in Brandenburg. Quelle: Marion von Imhoff

„Leute ohne Maske finde ich mittlerweile frech“, sagt Sabrina Essler. „Es hält sich so gut wie keiner dran“, sagt Shell-Mitarbeiterin Monika Busse. „Sagst du was, wirst du blöd angemacht. Besonders schlimm sei es an den Wochenenden, „dann kauft hier ein anderes Klientel ein“ Von denen trage kaum einer eine Maske. Bei den ganzen Regelwirrwarr schaue keiner mehr durch. „Ich höre Antworten wie: Alles Scheiße, sollen doch die Regeln abschaffen.“ Monika Busse kann da nur sauer werden.

Von Marion von Imhoff