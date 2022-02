Brandenburg/H

Eine Grundschülerin der evangelischen Schule hat auf den Altar des Domes ein Gebet gelegt: „Ich bin halb Russin, halb Deutsche. Darauf war ich immer stolz, doch nun schäme ich mich. Ich wünsche mir so sehr, dass alle Menschen glücklich werden und friedlich miteinander leben.“

Beten mit Grundschülern

Dompfarrerin Susanne Graap hat das sehr berührt, gemeinsam mit ihren protestantischen Kollegen ist sie seit Donnerstag – seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine – in Friedensgebeten unterwegs, so auch mit den Schülern.

Frieden und Freiheit für die Ukraine fordern die Brandenburger an der Friedenswarte. Quelle: André Wirsing

Plakate und Kerzen

An diesem Sonntagabend haben sich etwa 500 Menschen aus Brandenburg an der Havel zu Mahnwache, Protestversammlung und Friedensgebet auf dem Marienberg zusammengefunden. Viele tragen Kerzen in der Hand, Teelichte. Kinder kommen mit selbstgemalten Plakaten, ein Mädchen hat auf Russisch auf ihre Pappe geschrieben „Nein zum Krieg!“

Schneller Reaktion aller Parteien

Initiator der Aktion ist der bündnisgrüne Geschäftsführer Matthias Schulz: „Nach den fürchterlichen Nachrichten am Donnerstag habe ich das Gefühl gehabt, etwas unternehmen zu müssen. Ich habe spontan eine E-Mail an die Kreisvorsitzenden der anderen Parteien, an die Fraktionen und an Oberbürgermeister Steffen Scheller verschickt mit der Anregung, ein überparteiliches Zeichen zu setzen. SPD, Linke, FDP und auch die CDU haben schnell reagiert. Es gab auch Anregungen von den anderen, von der SPD zur Mahnwache, von der FDP zur Videobotschaft. Ich habe damit gerechnet, dass wir hier zu viert oder fünft stehen.“

Etwa 500 Menschen hatten sich an der Friedenswarte mit Kerzen zur Mahnwache gegen Russlands Krieg in der Ukraine versammelt. Quelle: André Wirsing

Über seinen Irrtum wird er sich kaum ärgern. SPD-Chef Daniel Keip hat vor Ort bei der anwesenden Polizei eine Versammlung angemeldet, damit es auch Raum für ein paar Statements geben konnte. Die waren allesamt klar und deutlich.

Bilder, die verstören

„Es macht uns alle fassungslos, dass es nun eine kriegerische Auseinandersetzung gibt. Es ist das passiert, was wir alle nicht wollen – ein Krieg in Europa, ein Bruch des internationalen Rechts. Die Bilder aus der Ukraine verstören uns, die Bilder der russischen Regierung mit ihren Deutungsversuchen erzeugen Angst und Wut“, sagt Rathauschef Steffen Scheller (CDU).

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Sonja Eichwede ist nach der Plenardebatte in Berlin nach Brandenburg an der Havel zur Mahnwache gekommen. Quelle: André Wirsing

Starker Beschluss im Bundestag

Sonja Eichwede nimmt an diesem Sonntag an der Sondersitzung des Deutschen Bundestages teil, ist dann von Berlin nach Brandenburg an der Havel gekommen. „Wir haben Krieg in Europa, fast vor unserer Haustür. Bei uns leben viele Ukrainer und Russen als Teil unserer Gesellschaft.“ Die Bundestagsdebatte sei emotional und stark gewesen, parteiübergreifend konnte ein Antrag für Frieden und gegen Krieg verabschiedet werden. „Das ist Putins Krieg, der beendet werden muss. Auch in Russland gibt es viele mutige Menschen, die auf der Straße dagegen demonstrieren. Die Anteilnahme hier in Brandenburg an der Havel ist herzöffnend in diesen dunklen Tagen.“

Rede auf Russisch

Der CDU-Kommunalpolitiker Waldemar Bauer stammt aus Kasachstan, er ist in der russischen und in der ukrainischen Community hier bestens vernetzt. Bauer hält seine Rede sehr leise und in russischer Sprache. Obwohl kaum einer der Zuhörer den genauen Wortlaut simultan übersetzen kann, wissen alle, was er sagt: „Der Krieg von Russland gegen die Ukraine gehört schnellstmöglich beendet.“

Beten und denken

Und Pfarrerin Graap gibt den Brandenburgern noch ein Wort mit auf den Weg, das einerseits tröstlich ist, andererseits auch Aufforderung. Es stammt vom deutschen Journalisten und Schriftsteller Theodor Fontane: „Die Not lehrt beten, aber sie lehrt auch denken, und wer immer satt ist, der betet nicht viel und denkt nicht viel.“

Von André Wirsing