Brandenburg/H

5338 Anträge auf Briefwahl sind bei der Wahlbehörde für die am Sonntag anstehende Landtagswahl gestellt worden, informiert Conny Grunicke. Die Leiterin des Amtes für Statistik und Wahlen sieht Parallelen zur Kommunal- und Europawahl im Frühjahr: „Da waren es in etwa genauso viele Anträge, davon kamen etwa 4500 ausgefüllt als Stimme zurück.“ Insgesamt sind etwa 63.000 Bürger wahlberechtigt.

Unterlagen sind noch zu vergeben

Bis zum Freitag um 18 Uhr können Briefwahlunterlagen bei der Wahlbehörde beantragt und abgeholt werden. Wer allerdings auf die Post vertraut, sollte seine ausgefüllten Unterlagen bis Donnerstag dem Briefkasten der deutschen Post anvertraut haben.

Direkteinwurf am Rathaus

Es gibt aber auch noch einen anderen Weg, seine Stimme sicher abzugeben: Genutzt werden können auch die städtischen Briefkästen an den Verwaltungsstandorten Nicolaiplatz 30 und Am Altstädtischen Markt 10. „Man sollte seine Stimmzettelumschläge allerdings bis 17.30 Uhr eingeworfen haben. Danach werden die Kästen geleert und die Umschläge in den Rolandsaal des Altstädtischen Rathauses gebracht, wo die Briefwahlstimmen zentral ausgezählt werden“, sagt Conny Grunicke.

Tipps auf der Webseite

Gewählt werden am Sonntag 88 Mitglieder des neuen Landtages, 44 direkt, die anderen durch Verhältniswahl. Jeder Wähler hat zwei Stimmen – die erste für den Wunschkandidaten, die zweite für die Wunschpartei/-organisation. Auf der städtischen Internetseite sind unter der Adresse www.stadt-brandenburg.de/rathaus/wahlen/landtagswahl/ alle wissenswerten Informationen aufgelistet, auch werden die Kandidaten vorgestellt.

Wahlpartys sind geplant

Vorbereitet haben sich auch die Parteien auf ihre Wahlpartys. Einige haben sich gegenüber dem Frühjahr örtlich verändert: Die CDU feiert im „Schifferstübchen“ am Grillendamm, bislang war sie häufiger in der Werft zu Gast. DieFreien Wähler wählten im Mai noch „Johnny’s Pizza“, jetzt nehmen sie mit dem Hof der Rechtsanwaltskanzleivon Vormann Dirk Stieger vorlieb.

Andere setzen auf Bewährtes: Die Linkefeiert ganz bodenständig in ihrer Geschäftsstelle in der Pauliner Straße 11, Die Bündnisgrünenebenso in der Geschäftsstelle Ritterstraße 90. DieSozialdemokraten nutzen wie in der Vergangenheit das Altstadt-Bürgerhaus in der Bäckerstraße 14. Die AfD nutzt den Kellerraum in der Ambrosius-Pinte in der Hauptstraße. Allerdings wird sie nach Angaben von Klaus Riedelsdorf erst gegen 19.30 Uhr vor Ort sein, weil man vorher noch die Stimmauszählung beobachten wolle. Die Liberalen feiern bei der Firma F&B-Putzsysteme in der Kummerléstraße 4.

Von André Wirsing