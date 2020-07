58 Jahre alter Mann tot aus der Havel geborgen

Brandenburg/H

Rettungskräfte haben an diesem Sonntag gegen 14 Uhr eine leblose Person in Brandenburg/Havel aus dem Wasser der Havel geborgen. Zuvor hatten Zeugen ihre Beobachtung nahe der Havelbrücke in der Caasmannstraße gemeldet.

Obwohl Feuerwehr, Rettungshubschrauber und Polizei zum Einsatz kamen, konnte der leblose Körper nur noch tot geborgen worden.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Toten um einen 58 Jahre alten Mann aus Brandenburg/Havel, dessen Identität inzwischen geklärt ist. Die Angehörigen wurden verständigt.

Umstände des Todes noch ungeklärt

Woran der Mann gestorben und was vor seinem Tod geschehen ist, diese Fragen sind Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Vermisst worden war er nicht.

Für eine Beteiligung Dritter oder gar ein Verbrechen gibt es nach derzeitigem Stand keine Anhaltspunkte. Das Todesermittlungsverfahren in diesem Fall läuft.

Die Leiche eines 58 Jahre alten Mannes wird an diesem Sonntag aus der Havel geborgen. Quelle: Meetingpoint Brandenburg

