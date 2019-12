Prozess wegen Kinderpornografie: Angeklagter schwänzt schon wieder

Brandenburg/H

Weil er sich über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren rund 60 000 kinderpornografische Bilder und Videos verschafft hat, muss Jens H. aus Brandenburg/Havel für drei Jahre ins Gefängnis. Seine Berufung vor dem Landgericht Potsdam hat die dortige 9. Strafkammer verworfen und das Urteil des Schöffengerichts Brandenburg damit bestätigt.

Der angeklagte 54 Jahre alte Mann hatte am Ende gepokert. Zu seinem Strafprozess erscheint er nicht, so wie schon im Mai 2018. Jens H. begründet das diesmal damit, dass er so kurz nach seinem Krankenhausaufenthalt gesundheitlich nicht in der Lage sei, der Verhandlung zu folgen.

Richter schickt Psychiater in die Wohnung

Der vorsitzende Richter bittet daraufhin kurzfristig den stellvertretenden Chefarzt des Maßregelvollzugs, die Stichhaltigkeit in der Wohnung des Angeklagten zu prüfen. Der Psychiater trifft bei seinem Hausbesuch einen übergewichtigen, schwerfälligen Mann in der Wohnung eines Bekannten an.

An den Füßen und Beinen ist der Mann tatsächlich beeinträchtigt. Bekannt ist auch, dass sich alle Taxifahrer in der Stadt weigern, ihn mit seinem offenen Bein und in seinem verwahrlosten Zustand mitzunehmen. Doch reicht das, den Prozess platzen zu lassen?

Der Angeklagte argumentiert gegenüber dem Psychiater, dass er an dem Vormittag erst aus der Klinik entlassen worden sei, noch unter dem Einfluss von Medikamenten stehe und dem Verfahren daher nicht folgen könne. Zudem wären Herzrhythmusstörungen zu befürchten und er habe Angst, „im Gerichtssaal abzuklappen“.

„Theatralisch unterlegt“

Doch der 54 Jahre alte Mann überzeugt das Gericht nicht. Der Psychiater hält ihn für verhandlungsfähig und die Selbstdarstellung seiner Krankheit „theatralisch unterlegt“. Auch der behandelnde Internist hat keine Einwände, dass Jens H. vor Gericht erscheint. Er hätte sich gleich am Morgen vom Krankenhaus ins Amtsgericht in der Magdeburger Straße bringen lassen können, befindet daraufhin der Richter.

So schadet sich Jens H. mit seiner Abwesenheit womöglich selbst, denn er bekommt die erhoffte Strafmilderung nicht. Vor anderthalb Jahren hatte er noch glaubhaft gemacht, dass er wegen seiner Behandlung im psychiatrischen Krankenhaus nicht zum Prozess kommen konnte.

60 000 Fotos und Filme

Bei Jens H. handelt sich bei um einen aus Hamburg stammenden auch wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vorbestraften Mann mit pädophilen Neigungen. Zwischen 2010 und 2013 hatte der Angeklagte Unmengen kinderpornografischer Fotos und Filme besessen und viele dieser Bilddateien an andere pädophile Männer weitergeschickt. Aufgeflogen war der Brandenburger, als Polizei und Staatsanwaltschaft länderübergreifend nach einem Kinderpornografie-Ring fahndeten.

Von Jürgen Lauterbach