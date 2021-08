Brandenburg/H

Am Freitag ist das 60. Jubiläum des Mauerbaus. Grund für den Bau war die Flucht von fast drei Millionen Menschen aus Ostdeutschland über Berlin in Richtung Westen. Im Juli 1961 flohen Zehntausende – jede Woche. Als Walter Ulbricht daraufhin gefragt wurde, ob eine Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet werden sollte, fiel sein wohl bekanntester Satz: „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!“ Am 13. August 1961 begannen Arbeiter schließlich, einen Stacheldrahtzaun zu errichten und die Grenze zwischen den östlichen und westlichen Sektoren Berlins wurde geschlossen. Bis zum Fall der Mauer in 1989 schafften 5000 Menschen den Weg in den Westen, 5000 Verhaftungen wurden vorgenommen und 191 Menschen starben tragischerweise beim Fluchtversuch.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

MAZ-Reporterin Julia Kazmierczak hat sich mit ihrer Mutter Kathrin und Großmutter Renate über die Bedeutung des Mauerbaus für das Leben der Familie aus Wusterwitz unterhalten. Die drei berichten jeweils aus ihrer Perspektive, wie die Mauer ihr Leben auf ganz unterschiedliche Weise beeinflusst hat.

Lesen Sie auch: Die verbotenen Privatfotos eines Grenzsoldaten von der Mauer

Renate Kazmierczak (78): Ich war beim Mauerbau 18 Jahre alt und hatte gerade angefangen, im Krankenhaus zu arbeiten. Für mich war das Schlimmste das Gefühl, eingesperrt zu sein. Zuvor waren wir jedes Wochenende in Berlin zum Einkaufen. Man hat mitbekommen, als die Mauer errichtet wurde. Bekannte von uns waren noch in Berlin und wir haben gehofft, dass sie es noch bin Mitternacht nach Hause schaffen. Als wir das erste Mal nach dem Mauerbau nach Berlin fuhren, sah alles anders aus und die Züge sind andere Strecken gefahren. Ich musste mich erst mal neu zurechtfinden. Danach war ich nicht mehr gerne mit dem Zug unterwegs. Mein damaliger Verlobter und ich wollten uns eigentlich unsere Verlobungsringe aus Spandau holen. Das haben wir dann später gemacht. Für die Fluchtversuche damals hatte ich persönlich kein Verständnis, das war viel zu gefährlich. Wir hatten keine Freunde oder Verwandten im Westen und mir wäre es dort auch zu unsicher gewesen. Im Osten hatte ich meine feste Arbeit. In den Urlaub sind wir ein paar Mal nach Tschechien gefahren und einmal nach Polen. Ich wollte gar nicht wegfahren, aber das Wissen, dass ich es gar nicht kann, war bedrückend. Beim Mauerfall war ich gerade auf Arbeit, ich hatte Spätschicht. Meine Chefin sagte, ich könne mir meinen Stempel im Ausweis holen und nach Berlin fahren. Ich hatte daran allerdings kein Interesse und bin erst einige Wochen später gefahren.

Lesen Sie auch: Chronik des Mauerbaus in Berlin vom 7. bis zum 14. August 1961

Kathrin Kazmierczak (50): Ich habe den Mauerbau nicht miterlebt und kannte es damals nicht anders. Die Mauer habe ich damals nie gesehen. Als sie gefallen ist, war ich erst 19 Jahre alt. Durch mein Alter habe ich die Mauer nie als Einschränkung wahrgenommen. Ich bin behütet auf dem Dorf aufgewachsen und nicht viel umhergereist. Schon der Urlaub an der Ostsee war ein Abenteuer, dort gab es keine Mauer. In der Schule habe ich zwar von der Mauer gehört, aber nichts von Mauertoten oder ähnlichem. Natürlich habe ich Westfernsehen geguckt, aber das hat natürlich niemand laut gesagt. Besonders interessant fand ich immer die Produkte in den Versandhauskatalogen aus dem Westen. Von dem Mauerfall selbst habe ich an dem Abend direkt gar nicht mitbekommen. Mein Studium hatte gerade begonnen und wir hatten kein Fernsehen oder Radio. Am nächsten Tag habe ich mich nur gewundert, warum einige Mitstudenten nicht da waren. Durch den Mauerfall entstand bei mir eine Art von Unsicherheit. Ich wusste nicht, was mit meinem Studium und der Arbeit meiner Eltern ist. In der Schule wurde der Begriff „Westen“ immer mit Arbeitslosigkeit verbunden. Tatsächlich wurde aus vier Seminargruppen beim Studium nach zwei Jahren nur noch eine. Es herrschte eine Aufbruchsstimmung. Alle suchten sich neue Zukunftspläne und viele gingen in den Westen.

Lesen Sie auch: Das 140. Maueropfer: Warum starb Wladimir Odinzow auf der Seeburger Dorfstraße?

Julia Kazmierczak (18): Ich bin deutlich nach dem Fall der Mauer geboren und habe daher nichts davon selbst erlebt. Alles, was ich über das Thema weiß, habe ich im Geschichtsunterricht gelernt. Dort haben wir das Thema besonders in der elften und zwölften Klasse ausführlich behandelt. In meiner Familie ist es kein großes Thema, da wir alle im Osten geboren wurden und niemand aus meiner Familie zur Zeit der Mauer in den Westen gegangen ist. Da ich allerdings ein großes Interesse an Geschichte habe, kenne ich mich mit dem Thema gut aus. Ich habe meine Seminararbeit im Fach Geschichte geschrieben. Dort ging es um die Haftanstalt Brandenburg/Görden zur Zeit der Wende. In diesem Zusammenhang hatte ich auch mit einem Zeitzeugen gesprochen. Meiner Meinung nach ist die damalige Teilung Deutschlands auch heute noch zu spüren. Es gibt Vorurteile gegen den Westen und den Osten und auch bei den Wahlen sieht man die politischen Unterschiede. Ansonsten erinnern nur noch die Schilder mit den ehemaligen Grenzen und die Überreste der Mauer in Berlin an das Thema. Ich liebe es, zu reisen. Für mich wäre es ein seltsames Gefühl, das nicht in völliger Freiheit zu können.

Von Julia Kazmierczak