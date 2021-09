Brandenburg/H

Bei der Aktion „Klimawette“ fahren Umweltaktivisten wie Michael Bilharz durch 200 Städte in Deutschland und legen dabei über 6000 Kilometer mit dem Lastenrad zurück. Am 24. September fahren sie in Magdeburg los und halten anschließend zum ersten Mal in Brandenburg an der Havel.

„Wir wetten, dass wir bis zum 1. November 2021 mindestens 1,5 Prozent der Einwohner jeder Stadt und Gemeinde dazu bewegen, das diesjährige Einsparziel gemäß dem Pariser Klimaschutzabkommen zu erreichen. Eine Tonne CO2-Einsparung pro Einwohner. Wir müssen handeln und sind gespannt auf die Radwege in Brandenburg an der Havel. Da gibt es noch viel Verbesserungsbedarf“, sagt Planerin Andrea Kostrowski.

Umweltschutz hinterfragt

Teilnehmer sind bei der Tour auf ihren Lastenrädern mit einer Geschwindigkeit von maximal 18 Kilometern pro Stunde unterwegs. Sebastian Wehrsig von der Villa Fohrde unterstützt das Projekt. Für ihn beweist die Wette, dass die Teilnehmer nicht nur fordern und protestieren, sondern selbst zu Verbesserungen beitragen.

Sebastian Wehrsig unterstützt das Projekt „Klimawette“. Quelle: privat

„Wir als Gesellschaft müssen für unsere Umwelt handeln und uns fragen, wie das konkret gelingt. Ich muss nicht jedes Jahr um die Welt reisen, auch Brandenburg und die Mecklenburgische Seenplatte haben viel zu bieten. Es ist möglich, weniger Fleisch zu essen und sich regionaler zu ernähren“, sagt Wehrsig.

Weitere Demos geplant

Sein Arbeitgeber hatte im Juli 2020 den Umweltpreis „Blauer Planet“ vom Landkreis Potsdam-Mittelmark für sein Klimaleitbild erhalten. Zum Start des globalen Klimastreiks laufen in der Havelstadt am 24. September noch weitere Aktionen. So demonstrieren Mitglieder der Gruppe „Parents for Future“ von 15 bis 17 Uhr unter dem Motto „Demo durch die Stadt zu Fuß oder per Rad“.

Sie starten am Salzhofufer und laufen anschließend durch die Brandenburger Innenstadt zum Altstädtischen Rathaus. Vor dem Roland treffen sie um 18 Uhr auf die Teilnehmer der Klimawette. Dann suchen die Aktivisten das Gespräch mit dem Klimaschutzmanager der Stadt Thomas Lenz.

Von André Großmann