Brandenburg/H

Brigitte Meier wird im Januar 80 Jahre alt. 1955 hat sie beim Bau der Freilichtbühne auf dem Marienberg gemeinsam mit anderen jungen Frauen und Männern mit geschippt. „Es war eine Aktion vom Nationalen Aufbauwerk NAW, da ich nebenan gewohnt hatte, habe ich eben mitgemacht“, erzählt die Frau die bis zur Wende als Schuhwaren-Fachverkäuferin gearbeitet hat, zuletzt Auslegware im Einrichtungs-Kaufhaus in der Hauptstraße. „Ich weiß noch genau, dass wir damals als Dankeschön ein paar Tage nach Bad Kösen zur Erholung gefahren sind.“

Brigitte Müller (79) hat im Nationalen Aufbauwerk an der Freilichtbühne 1955 mit geschippt, auf dem Foto sind ihre Kolleginnen zu sehen. Quelle: André Wirsing

Gojko Mitić und Dean Reed waren hier

Brigitte Meier hat viele Fotos für die neue Ausstellung zum 65. Geburtstag der Freilichtbühne beigesteuert, ebenfalls Michael-Günther Boelsche. „Ich habe von 1958 bis 1980 in Brandenburg an der Havel gewohnt, weil mein Vater Musikalischer Leiter am Theater war. Ich erinnere mich an die Sommerfilmtage mit den Indianerfilmen. Einmal sind hier sogar Gojko Mitić und Dean Reed hier aufgetreten, sie kamen in voller Montur den Weg herunter zur Bühne“, erzählt der Stralsunder. „Hier werden Erinnerungen wach, als kleiner Bengel habe ich sogar selbst auf der Bühne rezitiert.“

Fotos und Dokumente beigesteuert

Neben den beiden haben vor allem noch Gabriele Osterburg, Andreas Walz sowie Anja Grote vom Stadtmuseum wesentlich mit Fotos und Dokumenten zur Geschichte der Freilichtbühne geholfen. Aufgerufen dazu hatte die Stadt im März.

Etwa 150 Fotos und Dokumente zur Freilichtbühne sind in der Ausstellung im ehemaligen Requisitenraum zu sehen. Quelle: André Wirsing

Die Schau möglich gemacht haben unter anderem der Lions-Club, die Brandenburger Bank, die Bas, die Lebenshilfe sowie der Förderverein Bürgerpark Marienberg. Um überhaupt ein betreten des einstigen Requisitenraums zu ermöglichen, musste das ganze Häuschen saniert und renoviert werden.

Bestandteil des Gartendenkmals

Bürgermeister Michael Müller (parteilos) erinnert bei der Eröffnung daran, dass die Freilichtbühne ein integraler Bestandteil des Gartendenkmals und Bürgerparks Marienberg sei. Mit dem Bau wurde 1955 nach Plänen des ehemaligen Stadtbaurats Paul Schulz begonnen, im März 1956 wurde sie eröffnet. Die Nutzung war vielfältig – als Boxarena für Empor, für den Kinosommer, für Chorwettstreite, zum Auftakt der Havelfestspiele. Nach der Wende kamen Stillstand, Verfall und Vandalismus.

Mühsames Wiederherstellen

„2001 drohte schon ernsthaft der Abbruch des Ensembles. Mit Hilfe des Förderprogramms ,Zukunft im Stadtteil’ gelang es dann, eine multifunktionale Fläche wiederherzustellen. Die Bundesgartenschau hat dann noch einmal einen Ruck gegeben.“ Nun habe es die Idee der Lions gegeben, die Freilichtbühne weiter aufzuwerten und den Requisitenraum zum Ausstellungsraum umzuwandeln. „Es ist ein Kleinod in der Stadt und es ist wichtig, es kontinuierlich zu bespielen.“

Von André Wirsing