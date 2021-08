Brandenburg/H

„Mit 662 Schülerinnen und Schülern, die an diesem Montag ihren ersten Schultag haben, sind wir als Stadt weiterhin auf Rekordniveau und nur um drei Anmeldungen hinter dem Rekord des letzten Jahres und deutlich mehr als 2019/2020 (638 Einschüler). Sicher mag auch Corona zur Überlegung der ein oder anderen Zurückstellung beigetragen haben. Insgesamt aber zeigen die Einschulungszahlen auch für das Schuljahr 2021/2022 wieder den seit Jahren anhaltenden positiven Trend für unsere Stadt. Es ist das vierte Rekordjahr in Folge. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung und unterstreicht die Bedeutung unserer Bildungsinvestitionen in den letzten Jahren“, konstatiert Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) an diesem ersten Schultag.

Allein in der Busch-Grundschule sind 85 Erstklässler aufgenommen worden, an der Pestalozzi-Schule sind es zwölf.

Von MAZ