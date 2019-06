Brandenburg/H

Nach 70 Ehejahren feiern Paare ein ganz besonderes Hochzeitsjubiläum – die Gnadenhochzeit. Wenn man solange verheiratet ist, hat man die meiste Zeit seines Lebens verbracht. Noch seltener ist es, wenn Paare sich in all der Zeit nicht zanken.

Das Ehepaar Helga und Horst Kölsch aus Brandenburg an der Havel kann jedoch beides von sich behaupten. Am Dienstag feierten die beiden ihr Jubiläum, und verraten, wie sie ihre Liebe frisch halten.

Geheimnisse einer Liebe

„Wenn man abends in Bett geht, darf man nicht böse aufeinander sein“, sagt Helga Kölsch. „Wir haben uns nie gestritten, das heißt aber nicht, dass es je langweilig bei uns wurde.“ Die 89-Jährige wurde am 3. August 1929 in Brandenburg an der Havel geboren und floh nach dem Krieg 1945 mit ihren Eltern, die sie in der Wollenweberstraße groß zogen, über die Elbe nach Stendal – aus Angst vor der Roten Armee. In Stendal fand Helga Arbeit als Magd auf dem Hof des Onkels ihres künftigen Ehemannes. Bis sich beide kennen lernen sollten, gingen aber noch zwei Jahre ins Land.

Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft

„Ich war bis 1947 in amerikanischer Kriegsgefangenschaft in Bayern“, erinnert sich Horst (92). „Zudem trug ich zwei Kriegsverletzungen, nachdem ich an der Front sowohl in den Arm als auch in den Hintern geschossen wurde.“ Nach der Gefangenschaft kehrte er auf den Hof seines Onkels zurück und erlebte eine angenehme Überraschung.

„Als ich Helga das erste Mal sah, dachte ich zuerst, es wäre meine neue Tante, aber ich habe mich sofort verliebt“, sagt der rüstige Rentner. Fortan konnte die beiden nichts mehr trennen. „Wir sind viel auf Dorffeste gegangen“, sagt Horst. „Damals war es noch Mode, dass die Frauen, die links saßen und die Männer rechts, von den Herren zum Tanzen aufgefordert wurden.“

Am 4. Juni 1949 war es soweit und das Paar heiratete in Neuendorf am Speck, einen Ortsteil Stendals. Nachdem die beiden Töchter das Licht der Welt erblickten, reichte das Einkommen der jungen Eltern jedoch nicht mehr aus und sie zogen 1951 nach Brandenburg an der Havel, wo sie ein Jahr später einen Sohn bekamen.

Ein geschäftiges Pärchen

In der Havelstadt fand Horst Arbeit an der Drahtstrecke des Stahl- und Walzwerkes, während Helga als Handnäherin in einem Konsum in der Wredowstraße ihr Zubrot verdiente. Diese Tätigkeiten führten beide bis zur Rente aus. Seitdem war das Ehepaar jedoch nicht untätig: „Wir sind nach der Wende viel unterwegs gewesen, zum Beispiel an der Nord- und Ostsee, im Schwarzwald und in der Lüneburger Heide“, sagt er. Zudem verbrachten die beiden möglichst jedes Wochenende in Familie.

Zusammen mit Onkeln, Tanten und den Kindern ging es unter anderem an die Neue Mühle oder zum Buhnenhaus. „Wir sind viel mit Fahrrad oder zu Fuß unterwegs gewesen“, sagt Horst. „Die Kinder konnten wir mit der Aussicht auf eine Bockwurst und eine Fassbrause locken.“ Den Jubiläumstag verbringt das Paar mit der Familie, die um vier Enkelkinder und sechs Urenkel anwuchs. Diesmal ist die Regattastrecke dran. „Wir haben eine tolle Rentenzeit“, sagt Helga. Und das weiterhin stets gemeinsam.

Von Tobias Wagner