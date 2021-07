Brandenburg an der Havel - 85-jähriger Autofahrer baut Unfall in Brandenburg/Havel: Schwangere Passagierin muss in Klinik

Auffahrunfall im Brandenburger Stadtteil Nord: Ein 85 Jahre alter Fahrer ist mit seinem Wagen in das Heck eines anderen Autos gekracht. In dem Fahrzeug saß eine Schwangere.