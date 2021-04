Tieckow

Bei Heinz und Sabine Förster liegt Spannung in der Luft. Gemeint ist die 110-kV-Freileitung, mit der das Tieckower Ehepaar seit Jahrzehnten lebt. Unmittelbar neben ihrem in den 1930er-Jahren errichteten Haus in der Geschwister-Scholl-Straße führt die wichtige Stromtrasse vorbei, die elektrische Energie vom Umspannwerk Wustermark bis nach Genthin bringt. „Zu DDR-Zeiten wurden die Masten mal angestrichen. Da habe ich von den Arbeitern zwei Liter Mennige abgestaubt“, erinnert sich der Schöpfer des Havelland-Liedes schmunzelnd.

Reparieren lohnt nicht mehr

Doch mit neuer Rostschutzfarbe ist es nicht mehr getan. Der Abschnitt bei Tieckow mit der Havelquerung bestand noch aus Originalbauteilen. Sage und schreibe 86 Jahre waren die Masten alt, die in den letzten Wochen demontiert wurden. Sogar den Zweiten Weltkrieg haben sie überstanden. „Eine Prüfung ergab, dass nicht nur die Stahlkonstruktionen, sondern auch die Betonsockel ihre beste Zeit hinter sich hatten. Weil sich Instandsetzungen nicht mehr lohnen würden, fiel die Entscheidung zu Gunsten einer kompletten Erneuerung“, sagte Bauleiter Ralf Sickert von der Edis Netz GmbH der MAZ. Die Vorkriegsmasten wanderten in den Schrott.

Einer von vier neuen Masten, die zu beiden Seiten der Havel aufgestellt wurden. Quelle: Frank Bürstenbinder

Das Energieunternehmen ist Betreiber der 110-kV-Leitung, die mit anderen Vorverteilern zum Rückgrat der Stromversorgung für die angeschlossenen großen Ortsnetze gehört. So ist die Trasse auch Vorlieferant für die Stadt Brandenburg. Andererseits wird Strom aus erneuerbarer Energie aufgenommen. So speist der Solarpark Briest seinen Sonnenstrom über das Umspannwerk Tieckow ein. Auch der von den Windrädern bei Möthlitz erzeugte Strom wird über die Trasse abgeleitet. Seit Jahren wird die insgesamt rund 50 Kilometer lange Stromautobahn schrittweise erneuert. Für jeden Bauabschnitt sind Planfeststellungsverfahren erforderlich, was die Realisierung in die Länge zieht.

In Richtung Möthlitz ist der über die Havel reichende Abschnitt bereits komplett mit Leiterseilen bestückt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Baustelle Tieckow umfasst insgesamt einen Kilometer Hochspannungsleitung mit insgesamt vier Masten. Eine Besonderheit war die Überquerung der Havel. Die beiden bisher 60 Meter hohen Masten an den beiden Ufern wurden durch rund 45 Meter hohe Stahlgittertürme ersetzt. Die zweiten Masten auf jeder Havelseite sind rund 30 Meter hoch. Alle Ersatzbauten stehen auf neuen Fundamenten. Die Edis Netz GmbH führt die Freileitungsarbeiten nicht selbst durch. Bei Tieckow sind Monteure des Radebeuler Unternehmens LTB Leitungsbau in luftiger Höhe mit dem Einzug der letzten Leiterseile beschäftigt. Davon gibt es jeweils drei für zwei Stromkreise. Bei ihrer schwindelerregenden Arbeit müssen sich die gegen Absturz gesicherten Fachleute an seilmechanische Berechnungen halten, damit die stromführenden Leiterseile nicht zu stark oder schwach gespannt werden. Ganz oben an der Traverse schützen zwei Erdseile die Trasse vor Schäden durch Blitzschlag. Außerdem müssen Isolatoren montiert werden, die nicht mehr wie ihre Vorgänger aus Porzellan, sondern aus Kunststoff bestehen.

Eine Million Euro investiert

Bis Ende April sollen die Arbeiten in Tieckow abgeschlossen sein. Zuvor muss der neue Abschnitt an die bestehende Leitung angeschlossen werden. Damit die LTB-Freileitungsmonteure unter Bauleiter Rico Diettrich immer sicher arbeiten können, sorgt der Edis-Netzmeister für die 110-kV-Leitungen, Jürgen Köppl, mit seinen Leuten für einen spannungsfreien Arbeitsplatz. Rund eine Million Euro investiert die Edis Netz GmbH in die Erneuerung der 1935 errichteten Freileitung bei Tieckow.

Von Frank Bürstenbinder