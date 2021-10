Brandenburg/H

Pünktlich um neun Uhr morgens sitzt Jürgen David in aller Seelenruhe im Stadtmuseum und vertieft sich in die Briefwechsel längst vergangener Zeiten. Seit 2014, immer mittwochs zur besucherfreien Zeit, transkribiert und digitalisiert er zwei Stunden lang historische Zeugnisse aus Brandenburg und Preußen, etwa preußische Korrespondenz aus königlicher Feder, stadtgeschichtliche Chroniken oder die Feldpost aus dem Ersten Weltkrieg. Schriften, die für die meisten heutigen Leser ein Buch mit sieben Siegeln wären. Denn die damals gängige Kurrent- oder Sütterlinschrift beherrscht kaum noch jemand.

„Wir haben viele handgeschriebene Dokumente, deren Inhalt wir schlicht nicht kennen“, erläutert Museumschefin Anja Grothe. „Und zwar weitaus mehr, als irgendjemand von uns jemals schaffen könnte.“ Auch Softwaredienste wie Transkribus produzieren nur bedingt brauchbare Ergebnisse, erst recht wenn die vorliegende Handschrift schlecht lesbar ist. So bleibt die Transkription, oder vielmehr: Transliteration von einer Schrift in die andere eine Daueraufgabe der Geschichtsforschung. Wie gut, dass es Menschen wie Jürgen David gibt.

Ein Fenster in den Alltag vor 200 Jahren

„Ich habe in der ersten Klasse noch die Sütterlinschrift lernen müssen“, sagt der 1934 geborene Brandenburger, der bis zum Ruhestand als Chirurg im städtischen Krankenhaus tätig war. Aufgeschlagen vor ihm liegt ein dicker Hefter mit Briefen der Steinbeckschen Singakademie, die 1809 durch den damaligen Stadt- und Landgerichtsrat Samuel Steinbeck gegründet worden war. „Ständig rannten Boten hin und her zwischen Steinbeck und seinem zweiten Vorsitzenden, Musikdirektor Täglichsbeck“, sagt David.

Ihr Inhalt: das Tagesgeschäft eines Chorvereins vor hundert bis zweihundert Jahren, die alltäglichen Sorgen und Nöte der Menschen. Wie waren die Chorschülerinnen zur Pünktlichkeit anzuhalten? Wie konnte 1855 mit Benefizauftritten den schlesischen Flutopfern der Weichselniederung geholfen werden? „Verehrliche Vorsteherschaft“ und „ergebenster Diener“ waren übliche Floskeln des Schriftverkehrs, zogen diesen aber auch reichlich in die Länge, wie der Transkribierer leidlich aus Erfahrung weiß.

Nicht alles ist lesbar

„An diesem Schriftwechsel sitze ich bald schon ein Jahr. Auch bei den Briefen des ersten und zweiten Preußenkönigs sind die Titel und Anredeformen ganze Absätze lang“, sagt Jürgen David. „Gottseidank hatten die meisten Funktionsträger ihre Sekretäre, die eine schöne Handschrift haben mussten.“ Aber so manche Sauklaue kann auch Jürgen David nicht entziffern.

Dann macht er in seiner Textdatei drei Fragezeichen an der betreffenden Stelle und zieht die Mitarbeiterinnen zu Rate. „Auch unsere Archivarin Frau Busse kann einiges von diesen Schriften gut lesen“, berichtet Museumleiterin Anja Grothe. „Ich selbst konnte ebenfalls das eine oder andere Fragezeichen von Herrn David auflösen. Schriften aus dem 18. sind denen des 17. Jahrhunderts oft ähnlicher als der Sütterlinschrift.“

Auch das Schriftbild verrät einiges

Der im 19. Jahrhundert tätige Steinbeck jedenfalls hatte eine schöne Schrift, sagt Jürgen David und deutet auf eine Stelle, an der sich das Schriftbild verändert, „aber hier sieht man genau, dass er wütend war, Streichungen vornahm und zunehmend unleserlich wurde.“ Denn nicht nur die Briefe, auch die Handschrift verrät dem Kenner etwas über das Gefühlsleben des Schreibers. Erst recht, wenn unter Zensur geschrieben wurde oder die schonungslose Wahrheit nicht mitgeteilt werden konnte oder sollte.

So wie bei der Feldpost aus dem Ersten Weltkrieg, als Mütter ihren Söhnen an der Front in „Himmelsbriefen“ christliche Moral und Frömmigkeit predigten und die Soldaten in schönfärberischen Grußbotschaften per Postkarte antworteten. Oder auch die im vergangenen Jahr virtuell ausgestellten historischen Poesiealben, die von Jürgen David transkribiert wurden. In der Zeitschrift des Historischen Vereins, in dem auch Jürgen David Mitglied ist, sind zudem Beiträge erschienen, die aus seiner Beschäftigung mit den alten Schriften resultierten. „Was er für uns leistet ist alles andere als für die Halde“, stellt Anja Grothe klar.

Und seine eigene Handschrift? „Die ist ziemlich schlecht“, gibt Jürgen David unumwunden zu. Aber nicht etwa, weil er dem gängigen Klischee über den ärztlichen Berufsstand entspräche. „Nein, ich sage immer, die unleserliche Schrift habe ich von meiner Mutter und meinem Vater geerbt.“ In seiner Altersgruppe gebe es erfreulicherweise noch Freunde, die Briefe von Hand schrieben. „Sie erwarten dann aber, dass ich ihnen ebenfalls mit einem handgeschriebenen Brief antworte.“ Am Ende tippe er es dann doch lieber am Computer.

