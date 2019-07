Brandenburg/H

Seit dieser Woche steht der Paketzusteller vor dem Schöffengericht Brandenburg/Havel, der laut Anklageschrift fast ein Jahr lang Sendungen im Raum Brandenburg/Havel nicht zugestellt haben soll. Insgesamt 922 Paketsendungen.

Außerdem wirft der Potsdamer Staatsanwalt dem 35 Jahre alten Mann Körperverletzung, Stalking und Drogenhandel vor.

Der erste von drei anberaumten Prozesstagen war darauf beschränkt, die Anklage vorzutragen gegen den kräftigen jungen Mann, der aus Rathenow stammt und dort auch lebt. Seit dem 22. Januar befindet er sich allerdings in Untersuchungshaft.

Staatsanwalt listet 53 Tage auf

An 53 Tagen soll der Angeklagte im Zeitraum zwischen dem 26. Februar 2018 und 21. Januar 2019 Postsendungen unterdrückt haben, die ihm als Zusteller anvertraut waren. Der Mann arbeitete damals in Werder/ Havel für einen Transportdienstleister des Großunternehmens Hermes.

Die Zahl der Pakete, die er offenbar nicht zustellte, schwankte im mutmaßlichen Tatzeitraum. Es muss Tage gegeben haben, an denen alles glatt lief. Doch es gab auch reichlich Arbeitstage, an denen er – aus noch nicht bekannten Gründen – einzelne Pakete oder maximal fünf Sendungen unterschlagen hat.

Den kleineren Unterschlagungen stehen an manchen Liefertagen große Mengen Pakete gegenüber, die statt beim Empfänger offenbar in seinem Bungalow in Ferchesar landeten – in aller Regel immerhin ungeöffnet.

Höchstwert: 89 nicht zugestellte Pakete

Am 29. Oktober 2018 zum Beispiel erreichten 86 Pakete nicht ihr Ziel – die höchste Zahl an Unterschlagungen an einem einzelnen Tag. Am 19. November waren es 78 Pakete, am 15. Januar 67 Pakete, auf die Kunden vergeblich wartete.

Hermes organisierte nachträgliche Zustellung Polizei und Staatsanwaltschaft Potsdam hatten die unterschlagenen Pakete zunächst gesichert und anschließend die Funde registriert und dokumentiert. Fast alle Sendungen waren ungeöffnet. Nach der Freigabe durch die Polizei kümmerte sich das Versandunternehmen Hermes um die nachträgliche Zustellung an die korrekten Adressen. Der weitaus größte Teil der zurückerhaltenen Sendungen waren Lieferungen von Online-Händlern. Hermes sandte sie dorthin zurück. Zuvor hatte das Unternehmen bereits Ersatzlieferungen an die Kunden zugestellt. 130 Privatsendungen hat Hermes eigenen Angaben zufolge ebenfalls an die Empfänger zugestellt. Bei wenigen Paketen waren die Adressdaten aufgrund beschädigter Adressaufkleber nicht zu erkennen. Hermes hatte schon vor der Festnahme des ehemaligen Mitarbeiters Verdacht geschöpft und eigene interne Ermittlungen angestellt. Lesen Sie mehr zur nachträglichen Zustellung hier.

Aufgeflogen war der Paketbote, weil eine Bekannte aus Brandenburg/Havel etliche Sendungen in einem Nebengelass ihrer Mietwohnung entdeckt und daraufhin die Polizei informiert hatte.

Soweit bekannt handelt es sich bei der Bekannten um die Frau, die er laut Staatsanwalt mit der Faust und seinem Knie im Gesicht und am Oberkörper traktiert hat. Am am 30. September 2018 soll er sie in ihrer Wohnung in Kirchmöser angegriffen haben.

Das Opfer erlitt Prellungen, Schwellungen, Blutergüsse und Schürfwunden im Gesicht und am Arm. Erschwerend kommt für den Angeklagten hinzu, dass ein Gericht ein Kontaktverbot verhängt hatte gemäß dem Gewaltschutzgesetz, an das er sich dem Staatsanwalt zufolge nicht gehalten hat.

Kontaktverbot nach brutaler Attacke

Der Angeklagte hätte nach dem beschriebenen Angriff immer mindestens 50 Meter Abstand zu seiner Bekannten halten müssen. Er hätte auch nicht mehr anrufen, SMS oder E-Mails an sie versenden oder über soziale Netzwerke im Internet Kontakt zu ihr aufnehmen dürfen.

Dem Staatsanwalt zufolge hat der Angeklagte gegen die gerichtlichen Auflagen verstoßen und sich daher zusätzlich strafbar gemacht. Er soll bei verschiedenen Gelegenheiten vor ihrem Haus aufgekreuzt sein, dort einmal die Klingel abgerissen und auf die Straße geworfen haben.

Der 35-Jährige soll mehrfach versucht haben, sich Zutritt zur Wohnung seiner früheren Partnerin zu verschaffen. Der Staatsanwalt: „Einmal klopfte er trotz des geltenden Verbots zehnmal gegen die Haustür und legte dann ein Kuscheltier vor der Tür ab. Ein anderes Mal brachte er zwei Stücke Kuchen mit einer an die Frau adressierten Karte vorbei.“

Drogen im Rucksack

Am 21. Januar in Plötzin entdeckte die Polizei im Rucksack des Angeklagten Drogen: Marihuana und Amphetamine. Der Rucksack lag im Hermes-Auto. Nach Einschätzung der Ermittler wollte der Paketbote dieses Rauschgift weiterverkaufen.

Der Angeklagte hatte am ersten Prozesstag noch keine Gelegenheit, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Nach bisherigen Angaben soll er die Paketunterschlagungen gegenüber der Polizei eingeräumt haben.

Von Jürgen Lauterbach