Kloster Lehnin

Auf der Autobahn zwischen Lehnin und Netzen hat sich in den Morgenstunden ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei hat es nach ersten Erkenntnissen zahlreiche Verletzte gegeben. Die Rede ist von einem polnischen Kleintransporter, der mit einem ebenfalls aus Polen stammenden Autotransporter zusammengestoßen ist.

Mehrere Rettungswagen sind im Einsatz, um den betroffenen Personen zu helfen. Auch der Hubschrauber ist vor Ort. Im Einsatz sind auch die Feuerwehren aus Kloster Lehnin. Der Landkreis hat einen so genannten Massenanfall von Verletzten (klein) ausgerufen.

Richtung Magdeburg gesperrt

In dem Kleintransporter saßen Personen verschiedener Altersklassen – von der Großmutter bis zum größeren Kind. Eine Katze war auch dabei. Wie Kreisbrandmeister Jens Heinze der MAZ sagte, wurden drei Personen schwer verletzt. Sechs weitere Insassen erlitten leichte Verletzungen. Einzelheiten zum Hergang sind noch nicht bekannt. Wegen der Bergungsarbeiten ist die Autobahn in Richtung Magdeburg zur Stunde voll gesperrt. Auch auf den Ausweichstrecken müssen Kraftfahrer mit deutlichen Verzögerungen rechnen, so auch auf der Bundesstraße 1 in Richtung Brandenburg.

Von Frank Bürstenbinder