Brandenburg/H

Das Gebäude des 2013 stillgelegten Club am Turm in der Schleusener Straße 19a soll abgerissen oder verkauft werden. Zu diesem Schluss kommt ein kommunaler Prüfbericht, den die Verwaltung mit mehr als einem Jahr Verspätung nun vorlegt.

Am 27. November 2017 hatte ein Antrag der Linken-Fraktion eine Mehrheit gefunden: „Die Verwaltung wird beauftragt, Voraussetzungen für eine Nutzung des ehemaligen Club am Turm in Hohenstücken zu prüfen. Hierfür sollen Interessenten mit Ideen für eine soziokulturelle Nutzung angesprochen und gewonnen werden. Die Nutzungsbedingungen sollen denen für das Bürgerhaus Hohenstücken entsprechen. Die Verwaltung legt der SVV im Januar 2018 einen Bericht vor." Daraus ist nun Mai 2019 geworden.

Zur Galerie Der Club am Turm war von anspruchsvoller Architektur und ein echter Hingucker. Doch der Vorteil ist andererseits ein Nachteil: Das Ensemble lässt sich nicht wirtschaftlich betreiben.

Hintergrund des Antrags war die Argumentation der Linken, dass das Bürgerhaus Hohenstücken in der Walter-Ausländer-Straße aus allen Nähten platzt, und es weiteren Bedarf an Flächen für soziale Vereine, Verbände sowie Künstler gebe. Das gibt die Verwaltung auch unumwunden zu. „Der Bedarf nach weiteren Räumlichkeiten für eine soziale oder kulturelle Nutzung, wie die Erweiterung der Angebote des Bürgerhauses, wofür dort keine Raumkapazitäten mehr vorhanden sind, der Aufbau eines Stadtteilbetriebes aus dem Projekt ,Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier’ mit dem Betrieb eines Stadtteilcafés, die Ansiedlung von jungen Künstlern und Kreativen zu erschwinglichen Konditionen, der Wunsch nach einem „Haus des Sports“ vonseiten der Sportvereine, leitet sich nicht nur aus bisherigen Nutzungsanfragen, sondern insbesondere auch aus der Sozialstruktur der Bevölkerung im Stadtteil ab“, schreibt Holger Hupe aus dem Sozialressort in seinem Bericht.

In Hohenstücken gebe es einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Arbeitslosen, Hartz-IV-Empfängern sowie an armen Kindern. „Dies wird sich nach gegenwärtiger Einschätzung auch für die Zukunft nicht ändern, da Transfereinkommensbezieher tendenziell in Hohenstücken verbleiben und Zuzugshaushalte zum Teil auch Haushalte mit Transfereinkommen sind. Die hohe Nachfrage nach preisgünstigen Wohnungen und damit auch unausgewogene Sozialstruktur wird prägend bleiben.“ Zudem gebe es einen hohen Anteil an Geflüchteten und anderen Ausländern, die auch ihre Bedürfnisse hätten.

Es habe viele Anfragen von Gruppen und Vereinen beim Koordinator des Bürgerhauses Tino Haberecht sowie beim von der Bas betriebenen Quartiersmanagement Hohenstücken gegeben. „Die Raumnachfrage ist größer als das Flächenangebot“, sagt Hupe.

So wurde untersucht, was sich im Club am Turm machen ließe: Im Erdgeschoss Stadtteilcafé mit Küche und Bühne, Büro und Fest- sowie Vereinsräume. Im ersten Obergeschoss Begegnungsstätte, Projekträume, Werkstatt, unterm Dach schließlich Tanz-, Bewegungs- und Fitnessraum. Allein das Sanieren, einschließlich Neuausstattung sowie Herrichten der Außenanlagen würde 2,62 Millionen Euro kosten. Der Bund würde 75 Prozent fördern, das Land 15 Prozent. Blieben für die Stadt mit den nicht förderfähigen Positionen eine Gesamtsumme von knapp 368.000 Euro übrig. Das wäre mit gutem Willen noch zu stemmen.

Die Verwaltung macht aber noch eine andere Rechnung auf: Die Mietkosten für die Nutzer sollen nicht höher als drei Euro je Quadratmeter sein. An Bewirtschaftungskosten fallen aber 3,78 Euro je Quadratmeter im Monat an, da bliebe kein Cent für eine Instandhaltungsrücklage und der Betrieb wäre ein Zuschussgeschäft. Zum Vergleich: Im Bürgerhaus Hohenstücken liegen die monatlichen Bewirtschaftungskosten bei 1,27 Euro je Quadratmeter. Linken-Fraktionschef René Kretzschmar kündigt gleichwohl Widerstand gegen die Empfehlung der Verwaltung an: „Wir werden weiter für ein Öffnen des Clubs am Turm kämpfen.“ Entscheiden müsse dann die neue Stadtverordnetenversammlung.

Von André Wirsing