Ab Montag kehren auch die Jüngsten zum Unterricht zurück

Brandenburg/H

Jetzt geht es für alle Schüler zurück an ihre Schulen. Denn am Montag, 25. Mai, greift die Ausweitung des Präsenzunterrichts auf die fehlenden Jahrgänge 1 bis 4 sowie 7 und 8. „In der Stadt Brandenburg an der Havel können alle Schulen die Ausweitung des Schulbetriebs ab 25. Mai gemäß Vorgaben des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport aufnehmen“, teilt dessen Sprecherin Ulrike Grönefeld auf Anfrage mit.

Rückkehr erfolgt nur tageweise

Erneut müssen die Schulen dabei auf die Vorgaben wie Hygieneregeln und Mindestabstände achten, dementsprechend kleine Gruppen auf viele Räume verteilen. Weil auf diese Art ein Regelbetrieb nicht realistisch ist, werden die Jahrgangsstufen ab sofort tageweise im Wechsel beschult. Ein entsprechendes Modell hat das Ministerium ausgearbeitet.

Anzeige

„An einzelnen Standorten stehen die Schulleitungen vor der Herausforderung, dass Klassen in einem Teil der Grundschulen auf Grund geringer Raumgrößen gedrittelt werden“, beschreibt Grönefeld das Rückkehrprozedere für die Havelstadt genauer. In diesen Schulen greife dann eine Art Schichtmodell. Danach erhält eine Jahrgangsstufe in den ersten drei Stunden, eine zweite in den darauf folgenden drei Stunden Unterricht.

Weitere MAZ+ Artikel

Kernfächer abgedeckt

Auch wenn Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) die Kommunen aufgefordert hat, bei Platzmangel externe Räume bereitzustellen, scheint das in Brandenburg nicht notwendig. „Die räumliche und personelle Planung haben die Schulleitungen verantwortungsvoll bestmöglich realisiert“, kommentiert die Pressesprecherin.

Dementsprechend geht es in die wechselweise Beschulung. Im so eingeschränkten Unterricht können nicht mehr alle Fächer abgedeckt werden. In den Grundschulen wird daher vor allem Deutsch, Mathematik und Englisch unterrichtet. „Bewegungsangebote sollen das Angebot ergänzen“, sagt Grönefeld. In den weiterführenden Schulen „sind die Kernfächer sowie Leistungskurse in jedem Fall abzusichern und was darüber hinaus noch möglich ist“, heißt es aus dem Ministerium.

Kritik seitens der Stadt

Stadtsprecher Jan Penkawa bewertet das ab Montag einsetzende Wechselmodell eher kritisch. „Die Abstimmung zwischen Schulen, Kitaträgern und Eltern wird damit ziemlich kompliziert“, meint er. Die Vorgaben zu kleinen Gruppen würden zudem die Personal- und Platzprobleme zusätzlich verschärfen. „Schon jetzt sind die Träger vielfach an den Kapazitätsgrenzen“, weiß Penkawa.

Dennoch lobt er die Einrichtungen in der Stadt für ihren Einsatz. „Die Schulen haben das gut im Griff“, kommentiert er. Insbesondere der Informationsfluss zwischen Schulen und Eltern habe sich in der Krise hervorragend entwickelt, meint Penkawa. Er verweist dabei auf die verschiedenen Kanäle wie E-Mail-Verteiler, WhatsApp-Gruppen oder Websites.

Von Antje Preuschoff