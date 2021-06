Ab Montag öffnet das Marienbad in Brandenburg an der Havel wieder

Brandenburg/H

Im Marienbad in Brandenburg an der Havel wird die Beckentemperatur langsam wieder hochgefahren. Fast ein halbes Jahr lang durfte dort niemand seine Bahnen ziehen. Doch damit es jetzt Schluss: Am 7. Juni um 10 Uhr öffnet das Marienbad wieder seine Tore.

Das 50-Meter-Becken ist schon auf Badetemperatur. Hier dürfen die Leistungs- und die Rettungsschwimmer mit einer Sondergenehmigung schon eine Woche vor der Öffnung trainieren. Jetzt wird auch der Rest der Anlage vorbereitet. „Bei uns ist jetzt großes Putzen angesagt“, sagt Fred Ostermann, der Werkleiter des Bades. Ganz runtergefahren wurde das Marienbad in den letzten Monaten nicht. Das Wasser blieb in den Becken, wurde weiterhin gefiltert und gechlort. Sogar die Temperatur wurde nur auf 20 Grad runtergefahren. Aber warum?

Mit Luca-App und Maske ins Freibad

„Je kälter das Wasser ist, desto mehr Energie wird gebraucht, um es wieder auf Temperatur zu bringen. Es ganz abkühlen zu lassen, wäre nicht wirtschaftlich gewesen“, erklärt Ostermann. Außerdem hätte das Marienbad mit leeren oder kalten Becken eine viel längere Vorlaufzeit gebraucht, um wieder öffnen zu können. Mehrmals standen die Badbetreiber in den letzten Monaten in den Startlöchern und hofften auf eine frühere Öffnung.

Das Freibad macht den Anfang, aber auch das Funbad, die 25-Meter-Halle und die Saunalandschaft dürfen ein paar Tage später, am 11. Juni, wieder öffnen. „Wir freuen uns, dass wir endlich wieder Gäste im Bad empfangen können“, sagt Ostermann. Einschränkungen gelten natürlich weiterhin: Neben den geltenden Abstandsregeln müssen sich die Besucher zur Kontaktnachvefolgung vorher mit der Luca-App einchecken oder ein Formular ausfüllen. Termine müssen nicht vorab gebucht werden. Außerdem ist im Gebäude und den Toiletten eine Maske zu tragen.

Mit negativem Corona-Test ins Bad?

Soweit so gut. Noch ungeklärt bleibt, ob die Badegäste einen negativen Corona-Test vorzeigen müssen. Für die Becken in den geschlossenen Räumen und die Saunalandschaft ist ein Test in jedem Fall Pflicht, außer für Kinder unter sechs Jahre. So steht es in der Eindämmungsverordnung. Aber was ist, wenn Gäste von dem Innenbereich raus ins Freibad wollen? „In Brandenburg gibt es viele solcher Kombibäder, wie das Marienbad. Aber die wurden trotzdem bei der neuen Regelung nicht mitgedacht“, sagt Ostermann. Im Moment gebe es dazu noch Abstimmungen mit dem Gesundheitsamt.

Von Lena Köpsell