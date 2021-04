Abendmahl mit Maske: So war die Osternacht in Grüningen

Grüningen

„Frohe Ostern!“ Mit diesem Gruß beschloss Pfarrer Thorsten Minuth in der Grüninger Kirche die Liturgische Osternacht, die um 5.30 Uhr im Schein des abnehmenden Halbmondes begann und mit dem ersten Sonnenlicht ihr Ende nahm. Doch bevor die rund 30 Männer, Frauen und Kinder wieder ins Freie traten, empfingen sie im Kerzenschein das Abendmahl in Gedenken an das letzte Mahl, das Jesus Christus mit den zwölf Aposteln zur Zeit des Pessachfestes vor seinem Tod am Kreuz in Jerusalem feierte. Um auch bei diesem feierlichen Akt die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, nahmen die Christen Brot von Pfarrer Minuth und Wein vom Gemeindekirchenratsvorsitzenden Steve Dilling mit Abstand und Maske entgegen.

Bei Kerzenschein werden die obligatorischen Kontaktlisten ausgefüllt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Dass Gläubige im Kirchspiel Flämingtor-Wollin sich nicht nur in der Osternacht trafen, um in Grüningen der Auferstehung Jesu Christi zu gedenken, sondern auch einen Festgottesdienst in der Wolliner Kirche abhielten, lag im eigenen Ermessen der örtlichen Kirchenverantwortlichen. „Ostergottesdienste sind schon im vergangenen Jahr ausgefallen. Wir sind deshalb dem vielfachen Wunsch nach Präsenzveranstaltungen gefolgt. Selbstverständlich unter Anwendung aller Vorsichtsmaßnahmen“, sagte Kirchenältester Dilling der MAZ. So schrieben sich alle Besucher bei Kerzenlicht in die obligatorischen Kontaktlisten ein. Das klassische Gestühl gibt es im Grüninger Gotteshaus schon lange nicht mehr. Deshalb konnten Stühle mit ausreichend Abstand auf dem erst im vergangenen Jahr sanierten Fußboden aufgestellt werden. Neue Backsteine wurden verlegt, wo früher ein maroder Holzboden war.

Pfarrer Thorsten Minuth führt in Grüningen durch die Osternacht. Quelle: Frank Bürstenbinder

Als Pfarrer Minuth 2014 ausgerechnet die Grüninger Kirche für die Feier der Osternacht auswählte, wollte der Seelsorger ein Zeichen für ein Gebäude setzen, dass dem Untergang nahe war. Denn schon in den 1960er-Jahren war die Kirche aufgegeben worden. Plünderungen und Verfall setzten ein. Inzwischen gibt es viele Zeichen der Hoffnung, die für eine Rettung des im Kern mittelalterlichen Feldsteinbaus sprechen, der erst 1900 seinen Turm im Stil des Neubarocks erhielt. Bei der ersten Osternacht 2014 waren die Kirchenfenster noch mit Brettern vernagelt, Wenzlows damaliger Bürgermeister Martin Schäfer gab Bänke aus dem Dorfgemeinschaftshaus frei, der Fußboden war eine Stolperfalle. Allerdings konnten alle Frühaufsteher vor dem Auseinandergehen gemeinsam singen: „Wir wollen alle fröhlich sein.“

Pfarrer Thomas Minuth verabschiedet die Gottesdienstbesucher in Grüningen. Quelle: Frank Bürstenbinder

In diesem Jahr blieb es Kantor Thorsten Fabrizi überlassen, die Liturgie von Tod und Auferstehung von Jesu Christi vorzutragen. Auf gemeinsame Lieder wurde verzichtet. Flackernde Teelichter hatten den Gläubigen den Weg zur Eingangstür gewiesen. Einige hatten Laternen und Taschenlampen dabei. Bei Außentemperaturen unter dem Gefrierpunkt mussten noch einmal die Wintersachen aus den Schränken geholt werden. Decken als zusätzliche Wärmespender waren gefragt. Zwar ließ die Kommune in den 1990er-Jahren die geschweifte Turmhaube restaurieren, doch auf eine grundlegende Sanierung muss die Grüninger Kirche warten. Dafür haben die Handwerker noch in Wenzlow und Wollin zu tun.

Von Frank Bürstenbinder