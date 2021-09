Abenteuer in 3000 Metern: Zwei Brandenburger wandern über die Alpen

Brandenburg/H

Allein in der Natur finden Andreas Schaale und Marc Puhlmann das Glück. Die Brandenburger erleben das größte Abenteuer ihres Lebens, sie überqueren zu Fuß und ohne fremde Hilfe die Alpen.

Tödliche Gefahr

Dabei laufen die Freunde durch Deutschland, Italien, Österreich und erklimmen über 2700 Meter hohe Berge wie die Braunschweiger Hütte in den Öztaler Alpen. Jede Tour ist gefährlich, denn ihre Wege führen sie durch schmale Gletscherspalten mit tödlichen Abgründen. Andreas Schaale bewahrt trotzdem die Ruhe und hat einen Tipp.

Tipps für Anfänger Andreas Schaale und Marc Puhlmann geben Anfängern vor ihrer ersten Tour durch die Alpen ein paar Tipps. So sollten Neulinge vorher unbedingt ihre Schuhe einlaufen, damit sie weniger Schmerzen haben und diese nicht vor dem Ende der Tagestour ausziehen. Weil Wanderer auf ihren stundenlangen Touren fast 6000 Kalorien verbrennen, greift der Körper auf Reserven zurück. Umso wichtiger ist es, mindestens zwei Liter Wasser und zuckerhaltige Snacks dabei zu haben. „Falls Wanderer die Höhe nicht vertragen, sind Schmerzmittel wie Ibuprofen und Paracetamol sinnvoll“, sagt Andreas Schaale der MAZ. Er rät Wanderern, ausgewogen zu frühstücken und sich vorab Gedanken über die Verpflegung zu machen. Auch Wäscheklammern und eine Stirnlampe sind auf Touren durch die Alpen empfehlenswert.

Er schließt die Augen, fokussiert sich und blendet alles andere aus. „Ich zähle bis zwei, gebe mir einen Takt vor und laufe dann weiter. So vergesse ich, wie sehr meine Beine schmerzen und wie erschöpft ich bin. Das macht mich mental stark, so meistere ich den Aufstieg. Man muss immer konzentriert sein. Denn wer nach unten gafft, kann sterben“, sagt der 32-Jährige.

Elf Stunden lange Märsche

Die Brandenburger sind seit sechs Tagen unterwegs. Der höchste Punkt ihrer Reise führt sie zur Similaunhütte, einem 3019 Meter hohen Punkt im Schnalskamm der Ötztaler Alpen, die Grenze zwischen dem österreichischen Nordtirol und dem italienischen Südtirol.

Bei ihren Touren laufen die Freunde jeden Tag bis zu elf Stunden. Auf diese Weise verbrennen sie bis zu 6000 Kalorien. In ihrem Gepäck haben sie nur Dokumente, Geld, Kleidung, ihr Smartphone und einen Schlafsack dabei.

Plan für den Notfall

Handyempfang ist eine Seltenheit, auf den Gipfeln der Gebirge würden sie im Notfall niemanden erreichen. Weil das so ist, haben sie einen Plan. „Wenn sich jemand verletzt, geht einer von uns runter und ruft um Hilfe. Wir blenden die Gefahren so gut es geht aus und denken positiv“, sagt Andreas Schaal.

Die Idee zur Alpenüberquerung kam den Brandenburgern spontan. „Wenn nicht jetzt, wann dann. Es gibt nur ein Problem: Wir sind beide nicht ganz schwindelfrei. Doch wir stellen uns unseren Ängsten und machen weiter. So sammeln wir unvergleichbare Erlebnisse und Erfahrungen“, sagt Tourplaner Marc Puhlmann.

Fitness ist wichtig

Seine Reise ist in der Wollenweberstraße gestartet. Er und sein Begleiter fahren zunächst mit dem Zug vom Brandenburger Hauptbahnhof nach Berlin, dann nach München und anschließend in den bayerischen Kurort Oberstdorf.

Sie wissen noch nicht, wie lang sie bleiben und wann sie nach Brandenburg an der Havel zurückkehren, doch das spontane Abenteuer ist für sie ein Symbol der Freiheit. Die Hobby-Bergsteiger haben ihren Trip zwar kurzfristig gestartet, machen aber klar, wie wichtig körperliche Fitness für das Vorhaben ist. So joggt Andreas Schaale mehrmals pro Woche und macht Kampfsport.

Wandern bis zum Limit

Marc Puhlmann läuft sonst jeden Tag dreieinhalb Kilometer und geht einmal in der Woche zum Kampfsport. Obwohl beide fit sind, bringt sie die Reise an ihre körperlichen Grenzen. So zwängt sich Andreas Schaale durch enge Gletscherspalten voller Serpentinen, Steinen und schattiger Plätze. Als seine zwei Liter Wasser alle sind, ist er an der Belastungsgrenze. Seine Stimmung ändert sich aber, als er mit seinem Freund Marc die Gipfel der Berge erreicht.

„Wir haben die Dunkelheit hinter uns gelassen. Direkt danach hat sich die Sonne auf dem Gipfel ausgebreitet. Dieses Gefühl ist einfach unglaublich, es sind Momente des Glücks mit einem wunderschönen Ausblick in die Natur“, sagt er der MAZ.

Die zwei Brandenburger laufen noch bis drei bis vier Tage durch die Alpen und genießen ihren Trip. „Es ist unvorstellbar schön, wenn uns der Wettergott in dreitausend Metern Höhe küsst. Das wird nicht unser letzter Aufstieg sein“, sagt Marc Puhlmann. Sein Traum vom Abenteuer am Jakobsweg lebt weiter.

Von André Großmann