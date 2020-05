Abenteuer mit 26 PS: Zwei Brandenburger erneuern einen Trabant P 601 L

Brandenburg/H

Mit dem Trabant P 601 L erleben Michel Foest und Etienne Priess neue Abenteuer. Die Freunde erneuern den Wagen aus dem Jahr 1988 in ihrer Werkstatt und erkunden anschließend die Straßen der Havelstadt.

Michel Foest und Etienne Priess haben ein gemeinsames Ziel. Sie erneuern einen Trabi aus dem Jahr 1988 und machen das Fahrzeug fit für Brandenburgs Straßen. Die MAZ hat sich in ihrer Werkstatt umgesehen.

Jede Fahrt ist eine Zeitreise

„Als ich den Motor das erste Mal hörte, hatte ich Gänsehaut. Jede Fahrt ist wie eine kleine Zeitreise und fühlt sich anders an als in meinem Golf, der ein Automatikgetriebe hat. Wenn ich im Trabi unterwegs bin und Gas gebe, wirkt das irgendwie authentischer“, sagt Michel Foest.

Der 32-Jährige steht in seiner Werkstatt in Altbensdorf, betrachtet den neuen Kotflügel und die polierte Oberfläche des Trabis. Monatelang haben er und Etienne Priess dort den Rost am Wagen entfernt, Radkästen eingeschweißt und am Zweitaktmotor getüftelt.

„Ich wollte schon immer mal wieder etwas zum Leben erwecken und schraube gern an alten Sachen herum. Dieses Auto ist einfach Kult“, sagt Etienne Priess. Das Fahrzeug war bislang nur einmal von 1991 bis 1996 zugelassen und stand seitdem in Brandenburg an der Havel. Im Januar 2020 kaufte Michel Foest schließlich den Wagen.

Herausforderung beim Umbau

Die größte Herausforderung bei den Umbauarbeiten ist laut Michel Foest der Ein- und Umbau einer neuen Trommelbremse. Die Freunde fragen sich zunächst, warum sie nicht funktioniert und wo der technische Fehler liegt. Einige Teile des Trabis lassen sich zunächst schwer entfernen, doch dann schaffen es die Brandenburger, die Bremse auszubauen.

Dazu entfernen die Freunde alle Schläuche, verlegen sie neu, bearbeiten Fahrzeugkomponenten mit einer Flex, suchen nach anderen Originalteilen und fahren dafür bis nach Pritzwalk.

Neuer TÜV für den Trabi

Jetzt hat der Trabi erstmals einen neuen TÜV und sein zweieinhalbjähriger Sohn Julian spielt im Inneren des Wagens. Es sind Momente, die Michel Foest glücklich machen. Er öffnet die Motorhaube des Fahrzeugs, lobt die kompakte Bauweise und die „Möglichkeiten für Tüftler ohne viel Elektronik“.

Dann zeigt der Brandenburger auf die Rückbank seines Wagens. Er betont, dass dort keine Anschnallpflicht besteht und wie robust das Kultauto ist. „Damit kannst du durch riesige Schlaglöcher fahren, die man heute mit dem Privatauto meidet“, sagt der Autoliebhaber.

Seine erste Fahrt führt ihn direkt an die Sprint-Tankstelle in Plaue, dort zahlt er für 17 Liter Normalbenzin 18,91 Euro. Weil der Zweitaktmotor seines Oldtimers Öl und Benzin im Mischverhältnis von 1:50 benötigt, hat der Brandenburger immer einen Kanister dabei.

Probleme mit der Schaltung

Bei einer anderen Tour fährt Michel Foest durch die Steinstraße. Dort erntet er unterschiedliche Reaktionen. Während einige Brandenburger auf sein Fahrzeug blicken, hupen andere Verkehrsteilnehmer, weil sich der Trabifahrer noch an die Schaltung des Gefährts gewöhnen muss und ihm der Motor mehrmals ausgeht.

Dennoch plant er weitere Touren. „Ich fahre vielleicht mal mit meinen Schwiegereltern in dem Trabi und würde so gern mal meine Oma in Berlin besuchen. Sie alle erinnern sich dann hoffentlich daran, wie es früher war“, sagt der Brandenburger.

Begegnung mit anderem Trabi-Fahrer

Dann berichtet er von einer Begegnung, die er nicht vergisst. Als er seine Trabant-Limousine von einer Kfz-Werkstatt in Altbensdorf abholt und auf der Genthiner Straße fährt, begegnet ihm ein Rentner in einem blauen Trabi.

„Ich stand gerade in der Gegend. Dann haben wir uns angesehen, mussten lächeln und haben uns gewunken. Wenn man heute mit einem Golf oder Passat aneinander vorbeifährt, hat man das gleiche Auto und denkt sich nichts dabei. Bei einem alten Fahrzeug wie einem Trabi ist das aber etwas Besonderes“, sagt der 32-Jährige.

Bluetooth-Lautsprecher im Kofferraum

Bislang hat er mehr als 2500 Euro in die Restaurierung des Wagens gesteckt. In den nächsten Wochen entfernen er und Etienne Priess das nachgerüstete Standardradio. Die Freunde wollen, „dass das Innere des Fahrzeugs so originalgetreu wie möglich ist“. Wenn sie doch mal Musik hören, verbinden sie ihr Smartphone mit einem Bluetooth-Lautsprecher, der im Kofferraum liegt.

Aktuell hat sein P601 L 84.500 Kilometer auf dem Tacho. Michel Foest und sein Freund Etienne Priess sind sicher, dass sie der Wagen noch Jahre begleitet. „Wenn der Motor erst einmal schnurrt, ist das wunderschön“, sagen sie und planen eine Ausfahrt zum Herrentag.

Von André Großmann