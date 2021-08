Abenteuer mit Mensch und Tier: Dschungelbuch-Musical begeistert Fans beim Kultursommer 

Brandenburg/Havel

Der kleine Mogli wächst im Dschungel bei Wölfen auf, doch er ist in Gefahr. Tiger Shir Khan bedroht ihn und plant, das Findelkind zu töten. Denn Shir Khan hasst nichts mehr als das Feuer und fürchtet, dass ihn Mogli als Erwachsener mit den Flammen angreift.

Zur Galerie 598 Fans sehen das Dschungelbuch-Musical beim Kultursommer auf der Freichtbühne Marienberg . Fans wie Stephanie Krüger und ihre Tochter Una sind von der Show begeistert.

Flucht vor der Gefahr

Mogli und seine Wolfsfamilie flüchten vor dem Tiger in den Dschungel. Sie machen sich auf den Weg zur nächsten Menschensiedlung und erleben ein Abenteuer. Mitglieder des Theaters Lichtermeer zeigen auf der Freilichtbühne Marienberg „Das Dschungelbuch“ als Musical für Familien.

Begeisterte Fans

Auch das dritte Event des Kultursommer ist nach Konzerten der Sängerinnen Anna Loos und Julia Engelmann mit 598 Fans unter Corona-Bedingungen ausverkauft. Besucherin Daniela März ist von den Themen des Musicals begeistert. „Diese Geschichte über Liebe, Freundschaft, Gefahren und Intrigen fasziniert mich seit meiner Kindheit.

Es ist beeindruckend, dass ein Kind wie Mogli mit den Tieren zusammenarbeitet und dann gemeinsame Ziele verfolgt. Sie zeigen, was im Leben möglich ist und das ist eine besondere Botschaft“, sagt Besucherin Daniela März. Die 55-Jährige hat schon seit Jahrzehnten den Soundtrack zum Film und liebt Lieder wie „Probier´s mal mit Gemütlichkeit“. Bis heute ist die Disney-Verfilmung des Dschungelbuchs im deutschen Kino der Film mit den meisten Zuschauern.

Tipps vom Bären

Beim Kultursommer bespielt das Theater Lichtermeer die 170 Quadratmeter große Bühne mit fünf Schauspielern. Die Darsteller schlüpfen für die Show in bis zu zwölf Rollen. Die Kinder lachen, als Sebastian Gniechel Christ in den Dschungel tapst und Mogli Unterricht gibt. „Vergiss nie: Im Dschungel überleben nur die Stärksten“ sagt er und Mogli hört zu.

Als Geschäftsführer vom Theater Lichtermeer beobachtet André Hajda jede Szene der Show. Er und sein Team sind das erste Mal in Brandenburg an der Havel. „Diese Kulisse gefällt uns, das Amphitheater wirkt gewaltig und ist schön eingebettet in die Natur“, sagt er der MAZ.

14 Outfits für die Show

Für das Musical hat Kostümdesignerin Kai Rudat 14 Outfits erstellt. Schauspielerin Ida-Marie Brandt gelingt es, Moglis nachdenklichen Charakter, aber auch seinen Mut zu zeigen. Auch für Lichttechniker Martin Uteß ist das Familienmusical eine Herausforderung, er ist froh, dass die Technik funktioniert.

Der gebürtige Brandenburger und seine Kollegen kümmern sich vor jedem Auftritt um 70 Schweinwerfer, die auf der Bühne für das richtige Licht sorgen. „Jedes Detail muss zu den Szenen passen“, sagt der 30-Jährige.

Lektionen fürs Leben

Mutter Stephanie Krüger, ihre Tochter Unda und ihr Partner Dennis Schaak sind aus Duisburg nach Brandenburg an der Havel gekommen. Die Familie macht hier Urlaub und genießt die Zeit am Wasser. Als das Trio sieht, dass ein Dschungelbuch-Musical auf der Freilichtbühne startet, ist klar, dass sie dabei sind.

„Das Dschungelbuch ist klasse. Dort hilft jeder jedem, das ist wie bei uns“, sagt Una Krüger. Die Geschichte zeigt, dass es möglich ist, alle Herausforderungen zu lösen, wenn man zusammen arbeitet. Das Gute gewinnt, Angst ist immer ein schlechter Berater. Die Gemütlichkeit der Geschichte sollte uns für den Alltag inspirieren“, sagt Stephanie Krüger.

Von André Großmann