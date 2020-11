Abfall: Gebühren sinken, Kosten steigen

Brandenburg/H

Geringere Abfallgebühren für das Jahr 2021 sollen die Stadtverordneten auf ihrer Sitzung am 16. Dezember beschließen. Laut Beschlussvorlage der Verwaltung sinken die Gebühren für den Restmüll um fünf, die für Bio-Abfälle um 5,6 Prozent.

Entgelte stehen fest

So sind für die 60-Liter-Tonne künftig 54,77 Euro (bisher 57,65) zu bezahlen, für die 80-Liter-Tonne 72,27 Euro (76,11) und für das 120-Liter-Gefäß 107,55 Euro (113,30). Die Gebühr für die 60-Liter-Biotonne sinkt auf 39,95 Euro (42,29), für die 120-Liter-Biotonne auf 77,91 Euro (82,58). Erst im vorigen Jahr waren die Entgelte angehoben worden.

Rückgabe an die Bürger

Hauptgrund für die sinkenden Gebühren sind die Mehreinnahmen im vergangenen Jahr von knapp 216.000 Euro. Die müssen faktisch an die Brandenburger zurückgegeben werden. Ansonsten hätte wahrscheinlich wegen des höheren Finanzaufwandes eine Gebührenerhöhung angestanden.

Mehr Müll im Homeoffice

Kostensteigerungen gibt es beim Entsorgen von Restmüll, Sperrmüll und Schadstoffen. „Durch die veränderten Lebensumstände in der Corona-Pandemie, wie dem Homeoffice und der mehr zu Hause verbrachten Zeit sind 2020 stark erhöhte Mengen dieser Abfallarten angefallen und es wird angenommen, dass 2021 diese Mengen nicht stark zurückgehen“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Illegale Entsorgung

Ein großes Problem sind nach wie vor die illegalen Müllablagerungen, eine große Menge Restmüll, Fahrräder, Altautos, Bauabfälle, asbesthaltige Baustoffe, Teerpappe, Auto und Lkw-Reifen sowie Grünabfälle werden im Wald, an Straßen und auf öffentlich zugänglichen Flächen gefunden. Selbst Sperrmüll und Elektrogeräte sind dabei, obwohl man diese zweimal im Jahr kostenlos abholen lassen kann.

Bas fischt Unrat aus dem Wasser

Oft sammeln die Teams der Beschäftigungsgesellschaft Bas die illegalen Abfälle ein und bringen sie zur Mebra. Selbst im Wasser von Flüssen und Seen landet der Unrat. Seit Herbst 2019 werden die unzugänglichen Ufer mit einem Boot beräumt. So gab es wöchentlich Aktionen, unter anderem an der Brandenburger Niederhavel, am Hünensteg, am Silokanal, am Quenzsee und am Kleinen Beetzsee. Im vergangenen Winter wurden bis Februar 29 Kubikmeter Restabfälle, 24 Altreifen, zwei Elektrogeräte, sieben Stühle und ein Feuerlöscher aus den Uferzonen entfernt.

Info-Blätter und Container für Bootsmieter

Die Kommune will die Bas weiter mit dieser Aufgabe betrauen. Doch wird es teuer, die fürs „Beräumen illegaler Müllablagerungen“ bisher eingestellten 246.000 Euro reichen nicht, nun sind es 250.000 Euro.

Die Verwaltung hat Informationsblätter drucken und über die Marina-Betreiber an Bootsmieter zum umweltgerechten Verhalten verteilen lassen. Im kommenden Jahr sollen mehr Container am Wasser aufgestellt werden, damit Bootsfahrer besser ihren Restmüll entsorgen können, das betreffe insbesondere auch die Insel Kienwerder.

