Die Müllgebühren gehen weiter nach oben

Brandenburg/H

Auf und ab – die Abfallgebühren sind seit diesem Jahr wieder in der Aufwärtsbewegung und steigen auch im kommenden Jahr wieder. Erhöhungen von etwa sieben Prozent für den Restmüll und sechs Prozent für die Biotonne legt Fachbereichsleiter Hans-Joachim Freund am 27. November den Stadtverordneten mit der neuen Abfallgebührensatzung vor, die Anfang 2020 in Kraft treten soll.

Bis zu acht Euro teurer

Mülltonnen stehen zur Leerung bereit. Quelle: JACQUELINE STEINER

So steigt die Gebühr für die 60-Liter-Tonne von 54,01 auf 57,65 Euro, bei 80 Litern von 71,30 auf 76,11 Euro und bei 120 Litern von 105,89 auf 113,30 Euro. Die 60-Liter-Biotonne kostet künftig 42,29 und die 120-Liter-Biotonne 82,58 Euro. Diese Gebühren gelten für den 14-tägigen Abhol-Rhythmus.

Sammelentgelte sind 2019 gestiegen

Als Gründe für die Steigerungen führt Freund eine ganze Liste an: So sind die Entgelte für das Einsammeln und Transportieren der Abfälle in diesem Jahr gestiegen. Auch das erfolgreiche Laubsack-Projekt schlägt sich nun in den Gebühren nieder: „Die Reduzierung der Abfallgebühr für den Laubsack von zwei auf einen Euro durch die Stadtverordnetenversammlung ab August 2018 hat dazu geführt, dass der Laubsack sehr gut angenommen wird, so dass in 2020 mit dem Verkauf von etwa 11.000 Laubsäcken gerechnet wird.“

Kehren billiger, Schneeräumen teurer Veränderungen bei den Gebühren im neuen Jahr gibt es ebenfalls bei der Straßenreinigung und beim Winterdienst. Beim Straßenkehren beträgt in der Reinigungsklasse A 1 (zweimal wöchentlich) die Gebühr je Frontmeter 9,50 statt 9,68 Euro. In der A 2 (einmal wöchentlich) sinkt sie von 4,84 auf 4,75 Euro je Frontmeter. Die Reinigungsklasse B (14-tägig) kostet dann 2,37 statt 2,42 Euro. Beim Schneeräumen geht es mit den Gebühren hoch. In der Klasse W 1 von 1,53 auf 1,70 Euro je laufender Meteer Straßenfront, in der W 2 von 1,47 auf 1,64 Euro und in der W 3 von 1,42 auf 1,58 Euro je Frontmeter. Die Veränderungen ergeben sich aus gestiegenen Sachkosten um 14.700 Euro bei der Straßenreinigung und um 29.100 Euro beim Winterdienst.

Probleme beim Laubsammeln

Durch diese hohe Anzahl habe der Entsorger bereits im Jahr 2019 zeitliche und technische Probleme, die Laubsäcke gemeinsam mit dem Bioabfall einzusammeln. Daher werde die Einsammlung der Laubsäcke ab 2020 getrennt durchgeführt. Regelmäßig von März bis Dezember werden die Laubsäcke zu einem gesonderten Termin abgeholt. Eine so genannte Suchtour für die Laubsäcke durch den Entsorger sei nicht wirtschaftlich.

Anmeldung über Hotline

Daher müssen alle Bürger und Bürgerinnen die Laubsäcke zukünftig vorher über eine Hotline anmelden. Die Mehrkosten für die Getrenntsammlung der Laubsäcke betragen 10.960,50 Euro.

Ab 2020 werde wie bereits angekündigt aus den Abfallgebühren das Aufstellen von Laubcontainern im Stadtgebiet zur Entsorgung von Laub finanziert und ab Herbst 2020 eingeführt. Gegenüber dem Pilotprojekt von 2018 soll die Containeraufstellung zeitlich verlängert werden. Es ist ein Aufstellen von fünf Containern für zehn Wochen vorgesehen, wobei die Standorte alle zwei Wochen wechseln. In den Stadtteilen mit vielen Bäumen werden häufiger Container aufgestellt. „Es wird mit Kosten von etwa 20.000 Euro gerechnet. Eine öffentliche Ausschreibung für die Beauftragung dieser Leistung ist vorab erforderlich“, sagt Freund.

Gebühren steigen weiter

Die Gebühren werden auch in den kommenden Jahren weiter steigen, kündigt der Fachbereichsleiter an. So verrückt es klingt, sind die Rechenkünste in der Verwaltung daran schuld: Weil so genau geplant war, sind im Vorjahr lediglich 8.252,43 Euro an so genannter Überdeckung geblieben sind. „Mit einem Kostendeckungsgrad von 100,18 Prozent war die Abfallgebührenkalkulation sehr nah an dem festgestellten Ergebnis. Dies hat zur Folge, dass in 2020 eine sehr viel geringere Überdeckung der Abfallgebühr kostenmindernd zugeführt werden kann und führt zu steigenden Abfallgebühren.“

Zusatzkosten durch Abfälle in Seen

Zusätzliche Kosten ergeben sich aus Verunreinigungen der Gewässer – hier vor allem angeschwemmte Abfälle an unzugänglichen Ufern an Seen. Weil kein anderer zuständig ist und von den Abfällen Gefahren für Natur und Wasser ausgehen, muss die Stadt einspringen. Seit September 2019 wurde die Bas GmbH vertraglich gebunden mit den Leistungen der Beräumung von Abfällen an Uferstreifen auch mit einem Boot.

Papier-Erlöse im Keller

Nicht zuletzt ist die Erlös-Situation beim Altpapier rapide zurückgegangen. 2019 rechnet die Stadt nur noch mit knapp 256.000 Euro, im nächsten Jahr mit 246.000 Euro. Diese Erlöse werden immer gebührenreduzierend verrechnet. Doch wenn weniger Geld dafür da ist, muss das Fehlende über die Gebühren reinkommen.

Von André Wirsing