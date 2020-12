Brandenburg/H

„Wir sind extrem gut informiert worden“, sagt Sibylle Schröder ironisch. Denn die Information, dass die Apotheken bundesweit ab kommender Woche gratis FFP2-Masken an Risikopatienten verteilen sollen, hat sie am Mittwoch aus der Presse erfahren. „Ich war so mutig und habe Donnerstagmorgen 10.000 Masken bestellt“, sagt die Chefin der Fontane-Apotheke am Trauerberg und der Apotheke am Neustädtischen Markt.

Ansonsten fühlt sie sich – wie vermutlich sämtliche Kollegen in der Stadt Brandenburg – von der Ankündigung überrumpelt. „Wir wurden alle überrascht. Es ist eine Zumutung“, sagt Katrin Bremer, Inhaberin von Bremers Apotheke in Hohenstücken, dazu.

Permanente Nachfragen

Dabei sieht sie sich noch relativ gut aufgestellt. „Wir haben ganz viele Pflegepatienten und deswegen einiges vorrätig. Für die, die das nicht regelmäßig brauchen, ist es ein Hype“, ist ihr klar. Auch Bremer hat nachbestellt, zumal die Kunden in ihrer wie in allen Apotheken mittlerweile ununterbrochen anrufen oder sich direkt vor Ort erkundigen.

In Bremers Apotheke in Hohenstücken sind schon etliche Masken vorrätig. Quelle: Heike Schulze

Dabei sei die Verordnung seitens des Bundesgesundheitsministeriums noch gar nicht in Kraft gesetzt. „Da werden Dinge erklärt, die noch nicht in Stein gemeißelt sind“, ärgert sich Katrin Bremer. In Hohenstücken gibt es nun Aushänge, von Nachfragen abzusehen. Weil die Apotheker noch nichts Konkretes sagen können. „Ich versuche den Menschen zu vermitteln, dass es erst einmal ein Referententwurf ist“, sagt auch Sibylle Schröder von der Fontane-Apotheke.

Entwurf hin oder her, die hiesigen Apotheker reagieren zügig nach bestem Wissen und Gewissen. Sie bestellen, obwohl sie noch gar keine Ahnung haben, wie sie die Masken bezahlt bekommen. Auch die benötigten Mengen können sie nur schätzen. Drei Masken sollen laut Entwurf bis Ende Dezember an jeden Risikopatienten verteilt werden. „Man bestellt ins Blaue hinein“, sagt Sibylle Schröder.

Kein Schutz vor Missbrauch

„Wir können uns nur an unseren Kunden orientieren“, macht Berit Günther, Chefin der Raths-Apotheke in der Hauptstraße, klar. „Andere Städte haben beim Bürgermeister die Seniorenanzahl abgefragt. Aber auch dann weiß man noch nicht, wie viele Menschen mit Vorerkrankungen es betrifft.“

„Wir kriegen erst einmal zusätzlich 4000 Stück und dann hoffentlich Ende Dezember nach. Für Januar, Februar wird das aber nicht vollständig reichen“, vermutet sie und findet es „unglücklich, dass das schon bekannt gegeben wurde“. Denn die kostenfreie Abgabe soll bis ins Frühjahr erfolgen. Zwischen dem 1. Januar und dem 15. April können jeweils zwölf weitere Masken abgeholt werden, sagt der Entwurf.

Vor missbräuchlicher Abnahme sind die Apotheken im ersten Schritt nicht geschützt. „Im Dezember gilt Vertrauensbasis. Ich hoffe nicht, dass jemand kommt, der keinen Anspruch hat“, so Berit Günther. Erst ab Januar sind von der Krankenversicherung fälschungssichere Berechtigungsscheine (Coupons) vorzulegen.

Appell an die Kunden

Laut Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände sollen die Masken frühestens ab 15. Dezember ausgegeben werden. „Es wäre schön, wenn nicht gleich alle Dienstagfrüh um 8 Uhr vor den Apotheken stehen“, sagt Berit Günther. Sie appelliert: „Was ich schön finden würde, ist, wenn die, die noch versorgt sind, sich zumindest Zeit lassen. Ich bin sicher, dass jeder eine bekommt.“

In Bremers Apotheken in Hohenstücken hängen schon Schilder, dass die Masken frühestens ab 15. Dezember abgegeben werden. So will Katrin Bremer den unzähligen Nachfragen begegnen. Quelle: Heike Schulze

Die Apothekerinnen sorgen sich, dass ein Ansturm dazu führt, dass die Risikopatienten geballt vor den Läden warten. Sie sind aber guter Dinge, dass etliche Kunden vernünftig handeln. Auch jetzt würden Vorgaben,wie die maximale Kundenanzahl in den Räumen gut umgesetzt. „Wir haben einen tollen Kundenkreis, die halten sich daran“, erzählt Katrin Bremer. „Auch draußen warten sie immer in Abständen von zwei Metern vor der Apotheke.“

Was dennoch bleibt, ist ein logistischer Mehraufwand. „Das Persönliche ist wichtig. Wir müssen erklären, wie die Maske angelegt und gebraucht wird“, so Bremer. Ob dazu die Arbeit in Hohenstücken umorganisiert werden muss, weiß sie noch nicht. In der Raths-Apotheke wird bereits überlegt, eine Mitarbeiterin extra für die Maskenverteilung abzustellen, erzählt Berit Günther.

In den Apotheken ist nun Bangen angesagt, dass die Lieferung bis kommende Woche glückt und der Verordnung – so sie denn in Kraft tritt – überall in der Stadt Rechnung getragen werden kann. „Wenn die Ware kommt, wie vom Lieferanten zugesagt, sind wir Montag bis unters Dach bestückt“, sagt Sibylle Schröder. „Dann können wir gut versorgen.“ Die hiesigen Apotheker bemühen sich auf jeden Fall spürbar, die Maskenabgabe trotz vieler Unklarheiten und Hürden zu gewährleisten.

Von Antje Preuschoff