Abgang mit Paukenschlag: Chefdirigent Tardy wirft hin und verlässt die Brandenburger Symphoniker

Brandenburg/H

Der mit großem Engagement gestartete und gefeierte Chefdirigent der Brandenburger Symphoniker Olivier Tardy hat in der Nacht zu Mittwoch seinen Rücktritt erklärt.

In einem Brief an seine Musiker schreibt Tardy: „Auf Grund der absolut unmöglichen Zusammenarbeit mit der Geschäftsführerin ( Christine Flieger Anm.d.Red.) habe ich Herrn Scheller meinen Rücktritt angeboten und ihn um eine schnelle Auflösung meines Vertrags gebeten.“

Anzeige

Er sei „sehr traurig, denn mit dem Orchester hatte die Zusammenarbeit hervorragend begonnen, geprägt von Professionalität und Offenheit. Auch in Hinblick auf all die tollen Projekte und Künstler, die ich für die nächste Saison schon eingeplant habe, ist es unglaublich schade, aber ich sehe leider keine andere Option.“

Oberbürgermeister Steffen Scheller und Christine Flieger, Geschäftsführerin des Brandenburger Theaters und der künstlerischen Leiter des BT Frank Martin Widmaier (v.re.) . Quelle: Rüdiger Böhme

In den zurückliegenden Wochen drohte die verfahrene Situation am Brandenburger Theater mehr und mehr zu eskalieren. Zahlreiche Krisengespräche zwischen Oberbürgermeister Steffen Scheller, der Geschäftsführerin, dem Kulturbeigeordneten Wolfgang Erlebach und auch Tardy, dem Betriebsrat und Musikern brachten offensichtlich kein Lösung.

„Ich wünsche den Brandenburger Symphonikern trotz der düsteren und schwierigen Zeiten, auch generell in der Kulturbranche, alles Gute!“, schreibt Tardy abschließend.

Der Orchestervorstand, das gewählte Vertretungsgremium der 51 Musiker, reagierte entsetzt auf die Ankündigung des Abgangs Tardys. „Die Brandenburger Symphoniker bedauern zutiefst die Entscheidung ihres Chefdirigenten, Herrn Olivier Tardy, sein Amt mit sofortiger Wirkung niederzulegen. Gleichzeitig können wir seine Gründe zu diesem Schritt hundertprozentig nachvollziehen.

Streit eskaliert

Nichtsdestotrotz betrachten wir Herrn Tardy auch weiterhin als unseren Chefdirigenten und erwarten deshalb von der Stadtspitze und dem Gesellschafter des Brandenburger Theaters, eine unverzügliche Lösung des Problems, welches Herrn Tardy zu seinem drastischen Schritt gezwungen hat. Nach Beseitigung des Problems werden wir Herrn Tardy bitten, sein Amt als Chefdirigent der Brandenburger Symphoniker wieder aufzunehmen.“

Das Verhältnis zwischen Tardy und der Geschäftsführerin gilt von Beginn als belastet. Eskaliert war die Situation in der Vorwoche, als es im Theater Streit um die Einspielung eine CD unter Leitung des früheren Chefdirigenten Peter Gülke, die Tardy ausdrücklich unterstützt und vorbereitet hatte, Flieger mit großem Verteiler eine Mail veröffentlichte, in der sie schreibt: „Durch intransparentes Verhalten, mangelnde Kommunikation und ungenehmigten Zugriff auf die Ressourcen des Hauses wurden ohne Vorabsprachen mit der Geschäftsleitung stetig neue Tatsachen geschaffen und hierbei in beispielloser Weise an allen Instrumentarien des Hauses vorbei agiert.“

Trotz „eindringlicher mehrfacher Vorwarnung und Belehrung durch die Geschäftsleitung wurden Geschäfte im Auftrag des Brandenburger Theaters durch Herrn Tardy ausgelöst und eine ungeplante CD-Produktion quasi über Nacht aufgelegt, die in keinerlei Weise vorbereitet war“, schreibt Flieger weiter. Wie Mails, die der MAZ vorliegen beweisen, wurde die CD-Produktion mitnichten „über Nacht aufgelegt“. (Weitere Informationen folgen)

Von Benno Rougk