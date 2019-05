Brandenburg/H

Jetzt ist sie endgültig weg, die ehemalige Kaufhalle Mitte in der Hauptstraße in Brandenburg an der Havel. Am Mittwoch sind auch die letzten Mauern der einstigen Verkaufsstelle Opfer des Abrissbaggers geworden.

Hinter dem Bauzaun ist somit der Blick bis an die alte Stadtmauer freigegeben, allerdings nur für ganz wenige und ganz kurze Zeit. Denn bald wird hier neu gebaut.

Die Arbeiter haben mit ihren Maschinen in den vergangenen Wochen ganze Arbeit geleistet.

Der Architekt Wilfried Lammers aus Ahaus ( Nordrhein-Westfalen) soll im Auftrag des Investors Wilhelm Schomaker das Ensemble rund um das ehemalige Flakowski-Kaufhaus herrichten und wiederbeleben. Dazu sind auch mehrere Neubauten geplant.

Lammers ist Experte für den Einzelhandel, hat nach eigenem Bekunden „einige Hunderttausend Quadratmeter Verkaufsfläche umgesetzt“, im Land Brandenburg hat er unter anderem das A 10-Center in Wildau realisiert, jüngst in Potsdam in das denkmalgeschützte Straßenreinigungsdepot einen großen Alnatura-Markt eingefügt.

Von Rüdiger Böhme