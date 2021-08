Brandenburg/H

Nach dem pandemiebedingten Ausfall im Vorjahr sollte es am 3. September wieder einen Fashion Day in Brandenburg an der Havel geben. Doch daraus wird nichts. Das hat die Stadtmarketinggesellschaft (STG) mitgeteilt.

Seit drei Monaten liefen demnach die Planungen für den Fashion Day auf Hochtouren. „Über Wochen stetig fallende Inzidenz-Werte ermutigten den Veranstalter, die konkrete Durchführung anzugehen. Leider ist seit Mitte Juli in Sachen Corona eine kontinuierliche Trendumkehr festzustellen und mit Bekanntgabe der jüngsten Covid-19-Umgangsverordnung des Landes Brandenburg das Mode-Event nicht im bekannten Umfang der Vorjahre umsetzbar“, heißt es in dem Schreiben. Aus diesem Grund werde der Fashion Day 2021 abgesagt.

Fashion Day 2021 sollte am 3. September stattfinden

Hintergrund sind die laut Verordnung geforderten Abstandsgebote. Die bisherige Gästezahl von über 1000 Besuchern einschließlich vieler Gäste im öffentlichen Bereich müssten auf rund 200 reduziert werden. „Insbesondere der beliebte öffentliche Besucherbereich würde in der bekannten Form entfallen, um die geforderte Kontaktnachverfolgung sicherzustellen“, schreibt die STG.

„Gemeinsam mit dem Genehmigungsgeber besprachen wir am heutigen Tag umfangreich erforderliche Rahmenbedingungen. Im Ergebnis und auch nach Rücksprache mit teilnehmenden Modehändlern haben wir uns nun schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen“, so STG-Chef Thomas Krüger. Ziel des Fashion Days solle stets der freie öffentliche Zugang verbunden mit einer hohen Besucherfrequenz in der Innenstadt sein. Dieses Ziel wäre unter den einschränkenden Rahmenbedingungen aber nicht umsetzbar.

Enttäuschung bei Organisatoren

„Als Unterstützer bedauern wir natürlich sehr, dass die Veranstaltung, die wir sehr gerne mit unseren Mitarbeitern und Kunden verbracht hätten, nicht stattfinden kann. Die Vorfreude auf den Fashion Day im nächsten Jahr ist dafür umso größer“, erklärt Geschäftsführer Daniel Priebs vom Autohaus Mothor.

Von Philip Rißling