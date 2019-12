Verkehr in Brandenburg an der Havel - Abgeschleppt wird in Brandenburg/Havel nur selten

Die städtische Ordnungsbehörde lässt am häufigsten Autos abschleppen, wenn sie eine Gefahr abwehren will. In Einzelfällen reagiert sie auch, wenn der Bürger um Hilfe ruft. Sehr oft passiert das aber nicht.