Brandenburg/H

Irrungen und Wirrungen beim Thema, was ist dem Einzelhandel erlaubt und was nicht. Das so genannte „Click & Collect“ ist seit dem Heiligen Abend wieder möglich, die Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel musste von ihrer Rechtsauffassung abrücken – und dies auch nur, damit die Kommunen und Landkreise im Land Brandenburg einheitlich verfahren.

Abholung war bislang untersagt

„Click & Collect“ bezeichnet einen Einkaufsvorgang, bei dem online oder telefonisch bestellt, vorab bezahlt und die Ware an der Tür des stationären Geschäfts in Empfang genommen wird. In der Vorweihnachtswoche hatte die Stadt dieses Gebaren noch verfolgt und untersagt, unter anderem bei Blumenläden, Elektronikmärkten, Parfümerien sowie bei Möbelmärkten. Das hatte zu großem Unmut geführt, weil es in anderen Städten und auch in den Nachbar-Bundesländern erlaubt war oder zumindest toleriert wurde.

Anzeige

Rathaussprecher Jan Penkawa. Quelle: Rüdiger Böhme

„Wir haben uns eine Rechtsauffassung zum Auslegen der 3. Eindämmungsverordnung vom Land gebildet. Zur Passage mit dem Liefern und Abholen sind wir uns sicher, dass Privatpersonen kein gewerblicher Abholdienst sein können“, sagt Rathaussprecher Jan Penkawa.

Änderung kurz vor Weihnachten

Am Abend vor Heiligabend sei der Hinweis vom Land gekommen, man möge die Praxis doch tolerieren. „Offensichtlich hat der Handelsverband Berlin-Brandenburg großen politischen Druck bei der Landesregierung aufgebaut und diese zum teilweisen Einlenken bewogen.“ Anders kann sich Penkawa die Richtungsänderung nicht erklären, schließlich hätten diverse Ministerien zuvor die anderslautende Auffassung der Kommune geteilt beziehungsweise dieser nicht widersprochen.

Keine Beratung erlaubt

Der Blumenhändler Hans-Peter Zahn ist froh über die Lockerung, er hatte Hunderte Blumenbestellungen für die Feiertage und den Jahreswechsel. So viele Sträuße hätte er den Menschen gar nicht nach Hause liefern können. Allerdings muss auch er noch Einschränkungen beachten: „Es geht um das reine Abholen bestellter und bezahlter Ware. Ein langes Aussuchen im Geschäft oder gar Verkaufs-Beratungsgespräche sind weiterhin strikt untersagt“, erläutert Penkawa.

Schadenersatz fraglich

Zahn hat glücklicherweise einen Lieferanten, der faktisch „über Nacht und auf Zuruf“ frische Ware zu den Läden in der Haupt- und in der Sophienstraße bringen kann. „Aber ich habe auch Mehrkosten beziehungsweise Einnahmeausfälle für die vergangenen Tage, an denen ich die bestellten Blumen nicht herausgeben durfte.“ Etwaige Schadenersatzforderungen an die Kommune, nach denen der Händler auch fragt, dürften allerdings kaum durchzusetzen sein.

Von André Wirsing