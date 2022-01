Abkürzung in den Tod: Feuerwehr warnt vor Gleisübertritten in Kirchmöser

Brandenburg/H

Es ist eine Abkürzung in den Tod: Offenbar weil er sich einen mehrere hundert Meter langen Umweg sparen wollte, hat ein Passant am Montagabend gegen 18 Uhr einen Trampelpfad über die Gleise der Bahnlinie Magdeburg-Berlin benutzt.

Dabei übersah die Person einen aus Richtung Magdeburg herannahenden Zug, wurde von diesem erfasst und tödlich verletzt. So soll sich nach ersten Erkenntnissen der tragische Unfall abgespielt haben, der zu einem Großaufgebot an Rettungskräften rund um den Bahnhof Kirchmöser führte.

Der bei Kirchmöser zum Stillstand gekommene IC 2431. Polizisten suchen die Gleisanlagen ab. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Bahnstrecke war am Abend über mehrere Stunden in beide Richtungen voll gesperrt. Einsatzleiter Gunnar Ebel von der Brandenburger Feuerwehr kann vor den Gefahren solcher illegaler Übergänge nur warnen: „ Man sollte es tunlichst unterlassen, Gleisanlagen an diesen Stellen zu überqueren, weil es dann zu schweren und tödlichen Unfällen kommen kann.“ Ein Anwohner kritisierte, dass immer wieder Menschen den Trampelpfad gehen, obwohl es die Tunnelunterführung für Fußgänger gibt. „Aber die Pendler riskieren lieber ihr Leben“, so der Anwohner. Besonders gefährlich: Die Unglücksstelle befindet sich in einem Kurvenbereich. Die sich schnell nähernden Züge sind kaum zu hören.

Zugführer unter Schock

Nach dem ungebremsten Zusammenprall mit der Person kam der IC 2431 erst nach rund 250 Meter zum Stehen. Für das aktuell noch unbekannte Opfer kam jede Hilfe zu spät. Der Zugführer erlitt einen Schock und musste ärztlich betreut werden. In dem Personenzug mit dem Zielort Cottbus befanden sich rund 180 Reisende.

„Für diese wurden gegen 20.30 Uhr vier Busse für die Weiterfahrt zum Brandenburger Bahnhof bereitgestellt. Zwischen Brandenburg und Wusterwitz wurde in beide Richtungen ein Schienenersatzverkehr eingerichtet“, sagte Bahnsprecherin Sandra Spiker auf Nachfrage.

Einsatzkräfte in der Nähe des Unfallorts. Quelle: Julian Stähle

Kirchmösers Ortsvorsteher Carsten Eichmüller zeigte sich am Dienstag gegenüber der MAZ erschüttert von der Tragödie.

„Das Problem illegaler Gleisübertritte ist bekannt. Manche haben sogar ihre Fahrräder dabei. Ich fordere deshalb schon lange von der Bahn eine Sicherung der Anlagen – am besten mit einem Stabgitterzaun.“ Zur Identität der getöteten Person kann die Polizeidirektion West noch keine Angaben machen. „Das Todesermittlungsverfahren läuft noch. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen wir von einem Bahnunglück aus“, so ein Polizeisprecher.

Nicht der erste Zwischenfall

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich in Höhe des Trampelpfades ein tödlicher Bahnunfall ereignet. Dabei war im September ein 54 Jahre alter Mann von einem Regionalexpress, der in Richtung Brandenburg unterwegs war, erfasst worden. Damals deutete für die Polizei alles auf einen Suizid hin.

Von Frank Bürstenbinder