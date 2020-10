Brandenburg/H

Fast ein Jahr nach der kompletten Sperrung der Brücke „20. Jahrestag“ soll es nun detaillierte Informationen zu Abriss und Neubau des Bauwerkes geben. Die Vorarbeiten für den Abriss der Brücke „20. Jahrestag“ am Altstädtischen Bahnhof in Brandenburg an der Havel haben begonnen. Am kommenden Montag beginnt der Einbau der Notfallstützen, teilt Steffen Streu mit, er ist Sprecher des Landesbetriebs Straßenwesen LS.

Anschließend wird die Leichterung der Brücke fortgesetzt. Dazu wird der restliche Asphalt auf der Brückenfahrbahn entfernt. Außerdem steht die Asbestsanierung auf dem Programm. Der Landesbetrieb Straßenwesen wird am kommenden Montagnachmittag Einzelheiten zu den Vorhaben erläutern und einen Ausblick auf den geplanten Abriss der alten und den Bau der neuen Brücke geben.

Als Gesprächspartner stehen zur Verfügung: Edgar Gaffry, Vorsitzender des LS-Vorstands, Oberbürgermeister Steffen Scheller sowie LS-Dezernatsleiter Frank Schmidt.

Von André Wirsing